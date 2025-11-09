Сєнкевич каже, що точки видачі питної води у Миколаєві будуть безкоштовні до кінця війни

Точки видачі води у Миколаєві, ймовірно, будуть безплатні до кінця війни. Фото: Миколаївська ОВА

Точки видачі води у Миколаєві найімовірніше до завершення війни працюватимуть безплатно.

Таку думку в інтверʼю hromadske висловив міський голова Олександр Сєнкевич.

У серпні під час зустрічі з тодішнім послом Данії в Україні Оле Егберг Міккельсеном він казав, що після відновлення подачі питної води через водогін планується припинити їх безкоштовне користування. Втім нині міський голова допускає, що вони будуть доступні містянам до кінця війни.

— Тому після того як ми проведемо аналізи й будемо бачити, що вода з наших водопровідних мереж виходить чистою, питною — ми плануємо заморозити цей проєкт. Але можу сказати, що, найімовірніше, до кінця війни вони точно всі працюватимуть безплатно, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мер зазначив, що обслуговування точок — дороговартісний проєкт. Частину роботи у цьому питанні на себе беруть міжнародні партнери. Також місто хоче, щоб держава компенсувала фінанси, які направлені на підтримку «Миколаївводоканалу».

— Ми звернулися до Міністерства фінансів, щоб держава нам компенсувала витрати, які ми витрачаємо на підтримку «Миколаївводоканалу». Минулого року витратили майже пів мільярда гривень. Це дуже дорого і нам не по кишені, враховуючи, що загалом наш бюджет — близько 5 мільярдів з усіма витратами.

Нагадаємо, Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич заявив, що питна вода у водомережі може з’явитися у лютому 2026 року.

Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в нещодавньому інтервʼю казав, що питна вода в кранах миколаївців може з’явитися вже за пів місяця — місяць. Саме стільки потрібно, щоб завершити всі роботи на очисних спорудах і отримати офіційні висновки лабораторій.

Нагадаємо, що 7 жовтня Миколаїв під’єднали до нового водогону, який забезпечує місто водою. Як повідомляв мер Олександр Сєнкевич, водогін уже працює в системі «Миколаївводоканалу», а на очисних спорудах оновили фільтрацію — наразі замінено 4 з 8 фільтрів, ще 4 планують зробити найближчим часом. Мер також наголосив, що після запуску нового водогону у місті триває промивка мереж, тому на вулицях можна побачити відкриті пожежні гідранти — це запланована робота, а не аварії.

Нині до кінця року у Миколаєві планують побудувати додаткові очисні споруди, які мають суттєво підвищити якість води. Їхнє фінансування передбачено з державного бюджету.