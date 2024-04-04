Миколаївська ТЕЦ. Архівне фото "НикВести"

З початку 2020 та до середини 2023 року акціонерне товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль» «напрацювало» 545 мільйонів гривень непокритих збитків.

Про це свідчать результати фінаудиту, проведеного Управлінням Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області.

Зазначається, що такі збитки є наслідком системного невиконання показників виробничих та фінансових планів, зростання обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей.

Станом на середину 2023 року борг миколаївців перед ТЕЦ сягнув 220 мільйонів, з яких 159 мільйонів гривень аудитори класифікували як сумнівні. Водночас борги підприємства за товари, роботи, послуги, зокрема за природний газ та послуги з його транспортування, зросли у 2,2 рази та становили 818 мільйонів гривень.

Через системну збитковість та дефіцит грошей Миколаївська ТЕЦ сплатила 22,5 мільйона гривень штрафів, яких можна було уникнути, зауважили в аудитслужбі.

«Аби зменшити негативний вплив виявлених ризикових чинників на фінансово-господарську діяльність, аудиторська група надала низку рекомендацій на підвищення рівня управління Товариства. Про результати аудиту поінформовано орган управління», — йдеться у повідомленні Держаудитслужби.

Нагадаємо, що директор Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) Дмитро Мирошниченко подав декларацію про майно та доходи за 2023 рік. За рік посадовець заробив 2 мільйони 143 тисячі 897 гривень.

Опалювальний сезон у Миколаєві

Опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада, однак Миколаївська ТЕЦ змогла забезпечити містян теплом тільки на початку грудня через чисельні аварії на тепломережах. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проблеми із запуском тепла в наступних роках будуть лише погіршуватись.

Після зриву опалювального сезону та заяв Миколаївської ОВА про необхідність кадрових рішень, у ТЕЦ розпочали службове розслідування, щоб знайти винних.

Станом на вечір 18 листопада 2023 року Миколаївська ТЕЦ підключила до тепла тільки половину від загальної кількості своїх споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення залишалися десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривали ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів.

Однак на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків. В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

30 листопада в ТЕЦ повідомили, що через аварійні роботи ще на трьох ділянках міста жителі на деякий час знову залишаться без опалення. Проте в компанії одразу повідомили про гарну новину — за прогнозом синоптиків у Миколаєві очікується покращення погодних умов.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.

Водночас в Миколаївській ТЕЦ повідомили, що під час опалювального сезону 2023/2024 заливають воду з лиману тільки в аварійних випадках. Таким чином мережі підприємства заповнені солоною водою на 8%, тоді як минулого року системи були заповнені лиманною водою на 91%.