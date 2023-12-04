Директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко висловив задоволення роботою своєї команди, не зважаючи на проблеми, які виникли зі стартом опалювального сезону.

Про це він розповів у коментарі кореспонденту «НикВести».

Дмитро Мирошниченко повідомив, що його графік роботи починається з 6:00 і триває до 21:00. Аналогічні зусилля вкладають в роботу і його заступники, які працюють в різні зміни зранку та вночі.

Він пояснив, що команда, яка працює під його керівництвом, була зібрана протягом літа поточного року. За цей період вони залучили майже 160 мільйонів гривень інвестицій у розвиток ТЕЦ, 107 мільйонів з яких — донорські кошти.

— Так, я задоволений роботою своїх заступників. Це фактично вся нова моя команда. І нам потрібен якийсь час, щоб ми могли показати ефективність своєї роботи. Я очолив ТЕЦ наприкінці листопада, а мою команду фактично я зібрав до літа цього року. За рік ми залучили інвестицій у ТЕЦ майже на 160 мільйонів гривень, з них 107 мільйонів гривень — донорські гроші. Люди поки що цього не бачать, але потім ми про це розповімо. Наприклад, ми залучили техніку за рахунок коштів німецького уряду, ми б без неї взагалі не розкопали ці аварії, то був би справді колапс. Наразі керівники верхнього рівня працюють цілодобово. Я працюю з 6:00 до 21:00, а мої заступники працюють хтось із ранку, а інший заступник завжди працює з 19:00 до 7:00, – зауважив він.

Нагадаємо, що у Миколаївській обласній військовій адміністрації вважають, що не дивлячись на заяви про готовність до опалювального сезону, Миколаївська ТЕЦ не виконала своїх обіцянок. В ОВА вимагають від підприємства кадрових рішень.

Згідно інформації, що розміщена на сайті Миколаївської ТЕЦ, керівником правління зазначений Дмитро Мирошниченко.

Серед керівного складу вказані депутатка Миколаївської міськради від «ЄС» Вікторія Переверьзєва, яка є директоркою з адміністративно-господарської діяльності та ексдепутат Миколаївської облради, ексрадник мера Миколаєва Михайло Талпа. Він виконує обов'язки начальника департаменту стратегічного розвитку та інформаційних технологій.

Окрім них вказані також:

Сергій Риков — технічний директор, головний інженер;

Віра Звержинська — фінансовий директор;

Антон Павлов — комерційний директор;

Олександр Науменко — директор із закупівель, транспорту і логістики.

Варто зазначити, що ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль» є державним підприємством, якою керує НАК «Нафтогаз Україна», що належить Фонду держмайна України.

Нагадаємо, що після зриву опалювального сезону та заяв від Миколаївської ОВА про необхідність кадрових рішень, у ТЕЦ розпочали службове розслідування, щоб знайти винних.

Зазначимо, що опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла тільки половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення залишалися десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривали ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів.

Однак на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.

В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

30 листопада в ТЕЦ повідомили, що через виникнення аварійних робіт ще на трьох ділянках міста жителі на деякий час знову залишаться без опалення. Проте в компанії одразу повідомили про гарну новину — за прогнозом синоптиків у Миколаєві очікується покращення погодних умов.

Також повідомлялося, що в Миколаївській ТЕЦ під час опалювального сезону 2023/2024 заливають воду з лиману тільки в аварійних випадках. Таким чином мережі підприємства заповнені солоною водою на 8%, тоді як минулого року системи були заповнені лиманною водою на 91%.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.