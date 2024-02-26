Протести жителів Веселинового у 2021 році. Фото з Facebook.

Депутати Вознесенської міської ради звернулися до нардепів та профільних структур з проханням відремонтувати дорогу загального користування державного значення Р-55 «Одеса-Вознесенськ-Новий Буг».

Про це йдеться у відповідному рішення Вознесенської міської ради, оприлюдненому на сайті міськради.

Депутати звернули увагу на аварійний стан траси, балансоутримувачем якої є Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області. Вони просять допомогти направити кошти на її ремонт.

«Асфальтобетонне покриття вказаної дороги має значну ямковість, тріщини та колійність, в деяких місцях відсутнє. Існуючий технічний стан асфальтобетонного покриття проїзної частини знаходиться в незадовільному стані та погіршується з кожним днем, що в свою чергу створює небезпечну ситуацію, яка може призвести до дорожньо-транспортних пригод різної тяжкості», — йдеться у зверненні.

Лист направлено до народних депутатів України Олександра Пасічного та Артема Чорноморова, Миколаївської обласної військової адміністрації, Миколаївської обласної ради та голови постійної комісії з питань промислової політики, підприємництва, транспортної інфраструктури, водогосподарського комплексу, енергетики та енергозбереження, зв’язку та цифровізації.

Текст звернення депутатів Вознесенську

Нагадаємо, що 17 вересня 2021 року у селищі Веселинове місцеві жителі вийшли на акцію протесту через незадовільний стан доріг Р55 (Одеса-Вознесенськ-Новий Буг) та Т15-06 (Миколаїв-Доманівка-Берізки). За результатами акції учасники склали заяву на ім'я голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

20 вересня 2021 року мешканці Веселиново заявили про готовність знову перекривати дорогу, якщо не відремонтують дороги, що йдуть через селище.

На початку жовтня 2021 року стало відомо, що у Службі автомобільних доріг Миколаївської області пообіцяли мешканцям селища частково відремонтувати дороги.

16 жовтня у центрі селища Веселинове Вознесенського району місцеві жителі знову перекрили дорогу Р-55, вимагаючи звернути увагу на стан трас Т15-06, Р-55 та внутрішньоселищних доріг.

Після цього інциденту у селищі Веселинове шляховики розпочали поточний ремонт асфальтного покриття.

Капітальні ремонтні роботи на трасі стартували у вересні 2021 року, за них взялася підрядна організація ТОВ «Європейська шляхово-будівельна компанія». Ремонт відрізка від села Новомиколаївка до Нового Бугу завдовжки 28 кілометрів тоді оцінили майже 1,7 мільярда гривень.

Початок ремонту Р-55 «Одеса-Вознесенськ-Новий Буг». Фото Служби автодорів Миколаївської області. Початок ремонту Р-55 «Одеса-Вознесенськ-Новий Буг». Фото Служби автодорів Миколаївської області.

У САД Миколаївщини ообіцяли завершити реконструкцію автодороги Р-55 «Новий Буг-Веселінове» у 2022 році, однак роботи так і не закінчили.