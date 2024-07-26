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З початку війни обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу підприємствами Миколаївської області зменшились у 2,5 два рази.

Це підтверджують результати дослідження, представлені в аналітичному звіті, який був презентований в Миколаєві Анастасією Скок, екологічною директоркою ГО SaveDnipro, повідомляє «НикВести».

Екологи проаналізували звіти 84 підприємств за період 2021-2022 років. Зокрема, порівняно дані про викиди забруднюючих речовин і парникових газів з стаціонарних джерел.

— З усіх підприємств найбільші обсяги забруднюючих речовин подали підприємства категорій «Переробна промисловість» та «Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність»,– повідомили екологи.

Обсяг промислових викидів в атмосферне повітря. Скриншот з дослідження ГО SaveDnipro

Виявлено, що обсяг промислових викидів в атмосферне повітря у 2021 році склав близько 650 тисяч тонн, проте вже у 2022 році цей показник зменшився до 250 тисяч тонн.

— Згідно з результатами аналізу обсягу забруднюючих речовин, що були викинуті в атмосферу підприємствами, робимо висновок про значне зменшення промислового забруднення атмосферного повітря Миколаївської області від початку повномасштабного вторгнення. Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря зменшився на 401 тисяч тонн, а обсяг викидів, не враховуючи вуглекислого газу, – на 2 тисяч тонн, – зауважують екологи.

З повним звітом ГО SaveDnipro можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, що у Миколаєві мешканці будинку Озерна, 39 скаржилися на маслозавод «Екотранс», викиди якого шкодять їхньому здоров'ю. 22 жовтня 2020 року в рамках проведення досудового розслідування, розпочатого за численними скаргами мешканців Заводського району Миколаєва на викиди у повітря та шум у нічний час з боку маслозаводу, на підприємстві пройшли обшуки.

Також фахівці Державної екологічної інспекції знайшли порушення у роботі маслозаводу «Екотранс». Також, голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім розповів, що керівництво маслозаводу «Екотранс», на який регулярно скаржаться мешканці мікрорайону Миколаєва Намив, вирішило встановити фільтри та зробити шумоізоляцію.

Проти діяльності заводу виступав також мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Повідомлялося, що біля заводу «Екотранс» у Миколаєві фахівці Держекоінспекції зафіксували скидання невідомої рідини, яка забруднює ґрунт. Сума збитків становила майже 315 тисяч.

Проблема забруднення повітря заводом «Екотранс» порушувалася ще 2010 року. Тоді Миколаївська міська рада подала до суду на олійноекстракційний завод.

У березні 2011 року Держуправління охорони навколишнього природного середовища встановило, що підприємство здійснює наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та заборонило роботу заводу.