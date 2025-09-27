Зеленський попередив про ризики з боку Придністров’я, якщо Молдова обере проросійський парламент. Фото: RFE\RL

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі перемоги проросійських сил на виборах у Молдові можуть виникнути нові загрози для України, зокрема, з боку Придністров’я.

Під час брифінгу 27 вересня глава держави нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ з території Придністров’я пролунали кілька пострілів, однак після чітких сигналів з боку України ситуація там залишалася спокійною.

— Якщо у Придністров’ї на сьогодні і є люди, які знаходяться в керівництві цієї території, тому що країною Придністров’я ніхто не вважає, це окупована територія Молдови. Тому люди, які там сьогодні, вони тихі. Бо бояться нас. І знають, бо сигнали всі від нас на початку війни отримали. Там було пару пострілів з цієї території, — розповів Володимир Зеленський.

Водночас президент наголосив, що у разі зміни політичного курсу Молдови ситуація може загостритися. За його словами, росіяни діють за звичним сценарієм — спершу намагаються встановити політичний контроль, а вже потім вводять війська.

— Ризики там є, при чому ризики для всіх... Сьогодні в Молдові проєвропейська президентка, але якщо політика в Молдові буде не проєвропейська, а проруська, то відповідно і люди ці, які тихі, можуть бути гучними, бо кілька тисяч російських військових там є, — зазначив глава держава.

Парламентські вибори в Молдові

28 вересня у Молдові відбудуться парламентські вибори, які можуть визначити подальший курс країни — до Євросоюзу чи у бік посилення зв’язків із Росією.

На фоні цього 22 вересня у Молдові під час масштабних обшуків затримали 74 осіб, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень на парламентських виборах 28 вересня.

Згодом Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія може перетворити Молдову на плацдарм для атаки на Одеську область.

23 вересня у Молдові провели понад 30 обшуків через підозру втручання РФ у вибори.

Враховуючи це президент України Володимир Зеленський закликав ЄС підтримати Молдову, щоб не повторити помилку з Грузією.

В медіа повідомили, що Росія вербує сотні православних священників у Молдові аби вони стали інструментом російської пропаганди напередодні парламентських виборів.

26 вересня Центральна виборча комісія Молдови ухвалила рішення про зняття з виборів правої партії Moldova Mare («Велика Молдова»). Партію очолює Вікторія Фуртуне, яка раніше закликала до анексії частини Одеської області.