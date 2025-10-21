Лисак заявив, що в Одесі ліквідують муніципальну варту

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак під час наради. Фото: Facebook/Сергій Лисак

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про ліквідацію муніципальної варти міста.

Про це він написав у Facebook.

За словами Сергія Лисака, відбулася нарада з керівниками районів, представниками правоохоронних органів і Сил оборони, під час якої визначили основні напрями роботи.

«Важливе рішення щодо ліквідації Муніципальної варти. Дав доручення розглянути можливість працевлаштування її співробітників з числа ветеранів, які пройшли горнило війни», — заявив Сергій Лисак, наголосивши, що ветеранська політика є важливим напрямом роботи.

Під час наради також обговорили наслідки негоди в Одесі, яка призвела до загибелі людей. Було ухвалено рішення звернутися до ДСНС щодо надання спеціалістів для обстеження об’єктів інфраструктури, щоб мінімізувати ризики для жителів міста.

«Дав доручення обстежити укриття та збільшити їх кількість. Також перевірити Пункти Незламності перед зимовим періодом. Розглянули багато питань військової складової. Захист людей і критичних об’єктів, підтримка підрозділів, що боронять місто, — наше головне завдання», — написав посадовець.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський утворив міську військову адміністрацію в Одесі та призначив її керівника Сергія Лисака.

Напередодні Володимир Зеленський анонсував ці кадрові зміни та наголошував, що Одеса «заслуговує на більший захист і більшу підтримку».

Рішення ухвалили на тлі про припинення українського громадянства міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Раніше Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

Менш ніж за добу петицію з вимогою позбавити Геннадія Труханова українського громадянства підписали 25 тисяч людей. Ініціатива набрала необхідну кількість голосів після стихійного лиха 30 вересня, коли загинули десять людей. У відповідь на це Генадій Труханов заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема поліграф, щоб довести, що не має російського паспорта.

Пізніше Геннадій Труханов заявив, що його підтримує більшість містян і він не планує їхати з України.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про створення військової адміністрації в Одесі.