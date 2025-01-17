«Нам потрібно прийняти це болісне рішення», – «Миколаївські парки» про знос понад тисячу дерев

КП «Миколаївські парки» заявили, що вони повинні прийняти болісне рішення і знести старі дерева, які були висаджені в 1950–1960-х роках. Фото: архів «МикВісті»

У комунальному підприємстві «Миколаївські парки» заявили, що у місті необхідно зносити старі дерева, висаджені у 1950–1960-х роках. Водночас місто має закладати нові зелені зони. Про це йшлось під час брифінгу підприємства у четвер, 16 січня, повідомляють «МикВісті». Як зазначила майстер дільниці КП «Миколаївські парки» Тетяна Скибицька, більшість дерев у міських парках були висаджені в 1950–1960-х роках після війни. Наразі вони досягли вікової межі, що спричиняє все більше звернень щодо обрізки або знесення дерев. — У нас проводилась висадка дерев в більшій частині міста вже після війни у 1950-1960 роках. На сьогодні ми зіткнулись з проблематикою, що дерева досягли вікової межі і ми чим далі, тим більше будемо отримувати звернень щодо обрізки і знесенню старих дерев. І якщо сьогодні якісь дерева можна було тільки обрізати, то через рік, через два вже потрібно буде їх зносити, – сказала вона. Інженер-дендролог Олена Недільська підкреслила, що з настанням певного віку дерева досягають свого природного завершення. Вона зазначила, що місту потрібно прийняти складне рішення — замінити старі дерева на нові, оскільки вони вже відслужили свій термін. З її слів, це болісне, але необхідне рішення для подальшого розвитку зелених зон у Миколаєві. — На наше покоління випала проблема, ми маємо прийняти рішення, знести ці дерева і посадити нові. Нам потрібно прийняти це болісне рішення, прийти до цього. Дерева досягли вікової межі, наші діди їх садили, а ми онуки, будемо їх зносити. Треба робити нову закладку, — розповіла Олена Недільська.

Раніше директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявляв, що вони отримали близько 1700 звернень та скарг від містян щодо обрізки або зносу дерев.

Скандальна обрізка дерев на Соборній в Миколаєві

Як відомо, в центрі Миколаєва вже третій день поспіль комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводить обрізку платанів. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Однак через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу. Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому. 7 січня роботи громадськості та екоінспекції вдалось призупинити роботи комунальників.

Але вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм. Крім того, Чучмай пояснив, що дерева на вулиці Соборній обрізають за зверненням місцевих жителів.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 65 тисяч гривень.

Однак миколаївські екологи щодо цієї ситуації притримуються кардинально іншої точки зору. Наприклад, екологиня Діана Крисінська каже про грубе порушення екологічних норм. Вона стверджує, що КП обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.

9 січня під дописом «МикВісті» в соцмережах ексвіцемер Миколаєва Таміла Бугаєнко написала, що намагалася переконати працівників «Миколаївських парків» припинити обрізку платанів на Соборній, що є це знущання над деревами.

Щодо ситуації із скандальною обрізкою платанів на вулиці Соборній 9 січня зібралась екологічна комісія Миколаївської обласної ради. Проте, представники Миколаївської міської ради та комунального підприємства «Миколаївські парки» проігнорували це засідання.

Доцентка кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Інна Тимченко вважає, формувальна обрізка, яку проводять на деревах, може призвести до їх поступової загибелі. Через це також погіршиться якість повітря, яким дихають мешканці.

У суботу, 11 січня, в Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки дерев на пішохідній вулиці Соборній. Присутні підписали документ-звернення до міського голови Олександра Сєнкевича та депутатського корпусу, з яким на сесії планує виступити Андрій Янтар. Звернення також планують передати і до Міністерства екології та інших відповідальних структур із проханням провести оцінку збитків, завданих довкіллю діями комунального підприємства «Миколаївські парки».