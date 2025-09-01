На Миколаївщині у громадах відкрили чотири модульні школи

Модульний освітній простір на Миколаївщині. Фото благодійного фонду savED

На Миколаївщині у постраждалих вій ворожих обстрілів громадах побудували чотири модульних школи.

Про це йдеться у матеріалі «МикВісті»: «Освіта попри руїни: як працюють модульні школи на Миколаївщині.

Зовнішні стіни мобільних освітніх просторів виготовляють із сендвіч-панелей, облицьованих металом із захисним покриттям. Їх будують під потреби замовника відразу з усіма комунікаціями, перевозлять та встановлюють там де потрібно.

За інформацією благодійного фонду SavED, в області встановили одразу чотири освітні простори:

у селі Червона Долина (Широківська громада) — для 300 дітей,

у селі Зелений Гай (Шевченківська громада) — для 180 учнів,

у селищі Первомайському (Первомайська громада) — для 250 школярів, які вперше сядуть за парти офлайн з 1 вересня,

у селі Шевченковому (Шевченківська громада) — для 300 учнів, які теж повертаються до очного навчання.

Модульний освітній простір на Миколаївщині. Фото благодійного фонду savED Класи освітній просторів обладнані всім необхідним. Фото благодійного фонду savED Класи освітній просторів обладнані всім необхідним. Фото благодійного фонду savED

Співзасновниця благодійного фонду savED Ганна Новосад наголошує, що модульне будівництво шкіл дозволяє суттєво економити час і ресурси. Такі конструкції передбачають чотири або шість класів — залежно від кількості учнів у громаді. Окрім необхідних меблів, простори обладнані планшетами та інтерактивними мультимедійними панелями.

За словами Ганни Новосад, модульні конструкції часто асоціюються з тимчасовими спорудами на будівельних майданчиках або з тимчасовими містечками з неприйнятними умовами. Проте це — хибне уявлення. Насправді йдеться про сучасні, технологічні рішення, розраховані на довготривале використання — до 50 років.

Що стосується модульного освітнього простору, то після відновлення основної школи громада зможе переобладнати його, наприклад, на дитячий садок, простір для творчості або Центр надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, що у Миколаєві з 1 вересня в очному або змішаному форматах працюватимуть 52 школи. Це на 12 шкіл більше, ніж попередній рік. Для роботи в очному форматі на сьогодні в школах облаштували 88 укриттів, повідомив перший заступник міського голови Анатолій Петров.

У 2024 році Управління капітального будівництва міської ради витратило 7,6 мільйона гривень на облаштування укриттів у школах та дитячих садках Миколаєва.

До цього в управлінні капбудівництва пріоритетом своєї роботи у 2025 році називали безпекову складову. У планах було побудувати сім нових укриттів у школах та дитсадках, ще три — капітально відремонтувати у лікарнях.

Водночас Миколаївська область увійшла до трійки регіонів, де облаштували найбільше шкільних укриттів за програмою «Школа офлайн».