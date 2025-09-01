На Миколаївщині у громадах відкрили чотири модульні школи
-
- Альона Коханчук
-
•
-
8:19, 01 вересня, 2025
-
На Миколаївщині у постраждалих вій ворожих обстрілів громадах побудували чотири модульних школи.
Про це йдеться у матеріалі «МикВісті»: «Освіта попри руїни: як працюють модульні школи на Миколаївщині.
Зовнішні стіни мобільних освітніх просторів виготовляють із сендвіч-панелей, облицьованих металом із захисним покриттям. Їх будують під потреби замовника відразу з усіма комунікаціями, перевозлять та встановлюють там де потрібно.
За інформацією благодійного фонду SavED, в області встановили одразу чотири освітні простори:
- у селі Червона Долина (Широківська громада) — для 300 дітей,
- у селі Зелений Гай (Шевченківська громада) — для 180 учнів,
- у селищі Первомайському (Первомайська громада) — для 250 школярів, які вперше сядуть за парти офлайн з 1 вересня,
- у селі Шевченковому (Шевченківська громада) — для 300 учнів, які теж повертаються до очного навчання.
Співзасновниця благодійного фонду savED Ганна Новосад наголошує, що модульне будівництво шкіл дозволяє суттєво економити час і ресурси. Такі конструкції передбачають чотири або шість класів — залежно від кількості учнів у громаді. Окрім необхідних меблів, простори обладнані планшетами та інтерактивними мультимедійними панелями.
За словами Ганни Новосад, модульні конструкції часто асоціюються з тимчасовими спорудами на будівельних майданчиках або з тимчасовими містечками з неприйнятними умовами. Проте це — хибне уявлення. Насправді йдеться про сучасні, технологічні рішення, розраховані на довготривале використання — до 50 років.
Що стосується модульного освітнього простору, то після відновлення основної школи громада зможе переобладнати його, наприклад, на дитячий садок, простір для творчості або Центр надання адміністративних послуг.
Нагадаємо, що у Миколаєві з 1 вересня в очному або змішаному форматах працюватимуть 52 школи. Це на 12 шкіл більше, ніж попередній рік. Для роботи в очному форматі на сьогодні в школах облаштували 88 укриттів, повідомив перший заступник міського голови Анатолій Петров.
У 2024 році Управління капітального будівництва міської ради витратило 7,6 мільйона гривень на облаштування укриттів у школах та дитячих садках Миколаєва.
До цього в управлінні капбудівництва пріоритетом своєї роботи у 2025 році називали безпекову складову. У планах було побудувати сім нових укриттів у школах та дитсадках, ще три — капітально відремонтувати у лікарнях.
Водночас Миколаївська область увійшла до трійки регіонів, де облаштували найбільше шкільних укриттів за програмою «Школа офлайн».
Останні новини про: Освіта
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.