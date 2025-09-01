Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    1 вересня, 2025

  • 22.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 1 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 22.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині у громадах відкрили чотири модульні школи

Модульний освітній простір на Миколаївщині. Фото благодійного фонду savEDМодульний освітній простір на Миколаївщині. Фото благодійного фонду savED

На Миколаївщині у постраждалих вій ворожих обстрілів громадах побудували чотири модульних школи.

Про це йдеться у матеріалі «МикВісті»: «Освіта попри руїни: як працюють модульні школи на Миколаївщині.

Зовнішні стіни мобільних освітніх просторів виготовляють із сендвіч-панелей, облицьованих металом із захисним покриттям. Їх будують під потреби замовника відразу з усіма комунікаціями, перевозлять та встановлюють там де потрібно.

За інформацією благодійного фонду SavED, в області встановили одразу чотири освітні простори:

  • у селі Червона Долина (Широківська громада) — для 300 дітей,
  • у селі Зелений Гай (Шевченківська громада) — для 180 учнів,
  • у селищі Первомайському (Первомайська громада) — для 250 школярів, які вперше сядуть за парти офлайн з 1 вересня,
  • у селі Шевченковому (Шевченківська громада) — для 300 учнів, які теж повертаються до очного навчання.
Модульний освітній простір на Миколаївщині. Фото благодійного фонду savEDМодульний освітній простір на Миколаївщині. Фото благодійного фонду savED
Класи освітній просторів обладнані всім необхідним. Фото благодійного фонду savEDКласи освітній просторів обладнані всім необхідним. Фото благодійного фонду savED
Класи освітній просторів обладнані всім необхідним. Фото благодійного фонду savEDКласи освітній просторів обладнані всім необхідним. Фото благодійного фонду savED

Співзасновниця благодійного фонду savED Ганна Новосад наголошує, що модульне будівництво шкіл дозволяє суттєво економити час і ресурси. Такі конструкції передбачають чотири або шість класів — залежно від кількості учнів у громаді. Окрім необхідних меблів, простори обладнані планшетами та інтерактивними мультимедійними панелями.

За словами Ганни Новосад, модульні конструкції часто асоціюються з тимчасовими спорудами на будівельних майданчиках або з тимчасовими містечками з неприйнятними умовами. Проте це — хибне уявлення. Насправді йдеться про сучасні, технологічні рішення, розраховані на довготривале використання — до 50 років.

Що стосується модульного освітнього простору, то після відновлення основної школи громада зможе переобладнати його, наприклад, на дитячий садок, простір для творчості або Центр надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, що у Миколаєві з 1 вересня в очному або змішаному форматах працюватимуть 52 школи. Це на 12 шкіл більше, ніж попередній рік. Для роботи в очному форматі на сьогодні в школах облаштували 88 укриттів, повідомив перший заступник міського голови Анатолій Петров.

У 2024 році Управління капітального будівництва міської ради витратило 7,6 мільйона гривень на облаштування укриттів у школах та дитячих садках Миколаєва.

До цього в управлінні капбудівництва пріоритетом своєї роботи у 2025 році називали безпекову складову. У планах було побудувати сім нових укриттів у школах та дитсадках, ще три — капітально відремонтувати у лікарнях.

Водночас Миколаївська область увійшла до трійки регіонів, де облаштували найбільше шкільних укриттів за програмою «Школа офлайн».

Останні новини про: Освіта

У школах Південної Кореї заборонять телефони, суспільство говорить про порушення прав
Освіта попри руїни: як працюють модульні школи на Миколаївщині
Понад 2 тис. першачків розпочнуть навчання у Херсонській області: більшість — онлайн
Реклама

Читайте також:

новини

Депутат Янтар хоче перевірити доцільність платних парковок у Миколаєві: «Незручностей більше, ніж вигоди»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У прокуратурі Миколаївщини розповіли, де переховуються снігурівські колаборанти Мезіна, Барбашов і Ларченко

Аліса Мелік-Адамян
новини

Прокуратура буде добиватись виконання рішення суду та відновлення «Дачі Кудрявцева» в Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

Данія допомогла енергетиці Миколаєва щонайменше на 20 млн євро

Юлія Бойченко
новини

«Краще відбудувати те, що є», — нардеп Копитін не підтримує ідею будувати новий ліцей №51 у Миколаєві за мільярд гривень

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Освіта

Понад 2 тис. першачків розпочнуть навчання у Херсонській області: більшість — онлайн
Освіта попри руїни: як працюють модульні школи на Миколаївщині
У школах Південної Кореї заборонять телефони, суспільство говорить про порушення прав

По Миколаївщині вчора вдарили 11 російських FPV-дронів

6 хвилин тому

Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття

Аліна Квітко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay