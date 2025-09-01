Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Миколаєві запрацювала найбільша школа-садок для дітей

У Миколаєві відкрили найбільшу підземну школу-садок. Фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві відкрили найбільшу підземну школу-садок, де діти можуть навчатися офлайн навіть під час тривог.

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА, укриття розташоване під дитячим садком і гімназією. Тут одночасно можуть перебувати дошкільнята та школярі.

Зазначається, що до початку навчального року в Миколаєві відкрили два укриття. Перше — у спільному освітньому просторі на базі дитячого садочку й гімназії, друге — для ще одного дитячого садочку міста. Укриття обладнали навчальними зонами, ігровими куточками та спальними місцями для малюків. Загальна площа усіх оновлених локацій — понад 1700 квадратних метрів. Ремонт стартував у січні, а завершили його влітку, щоб встигнути до початку занять.

У Миколаєві відкрили найбільшу підземну школу-садок. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві відкрили найбільшу підземну школу-садок. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві відкрили найбільшу підземну школу-садок. Фото: Миколаївська ОВА

Проєкт реалізували завдяки співпраці благодійного фонду savED та фінансовій підтримці LEGO Foundation з Данії. Загальні інвестиції в освітню інфраструктуру області — понад 50 мільйонів гривень.

У Миколаєві відкрили найбільшу підземну школу-садок. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві відкрили найбільшу підземну школу-садок. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві відкрили найбільшу підземну школу-садок. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що у Миколаєві з 1 вересня в очному або змішаному форматах працюватимуть 52 школи. Це на 12 шкіл більше, ніж попередній рік. Для роботи в очному форматі на сьогодні в школах облаштували 88 укриттів, повідомив перший заступник міського голови Анатолій Петров.

У 2024 році Управління капітального будівництва міської ради витратило 7,6 мільйона гривень на облаштування укриттів у школах та дитячих садках Миколаєва.

До цього в управлінні капбудівництва пріоритетом своєї роботи у 2025 році називали безпекову складову. У планах було побудувати сім нових укриттів у школах та дитсадках, ще три — капітально відремонтувати у лікарнях.

Водночас Миколаївська область увійшла до трійки регіонів, де облаштували найбільше шкільних укриттів за програмою «Школа офлайн».

