Через благодійний забіг 12 вересня перекриють рух транспорту у центрі Миколаєва

Благодійний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» у центрі Миколаєва 30 серпня 2025 року, скриншот з відео ДСНС

У п'ятницю, 12 вересня, для проведення благодійного забігу «Дякуємо ЗСУ» на кілька годин обмежать рух транспорту у центрі Миколаєва.

Відповідне рішення ухвалили 2 вересня на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Пішохідними з 09:00 до 12:00 стануть:

вулиця Адміральська — на ділянці руху транспортних засобів від вулиці Захисників Миколаєва до вулиці Маріупольської;

— на ділянці руху транспортних засобів від вулиці Захисників Миколаєва до вулиці Маріупольської; вулиця Соборна — від вулиці Набережної до вулиці Шевченка.

Проєкт організації дорожнього руху мають погодити з Управлінням патрульної поліції в Миколаївській області, а також встановити транспортні огородження та дорожні знаки.

Як відомо, 11 червня у центрі Миколаєва почали працювати вісім локацій для платного паркування автомобілів.

Разом з тим у центрі Миколаєва зменшилась кількість безкоштовних місць для паркування. На тротуарах і так званих «карманах» Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство встановило боларди (захисні стовпчики), через що водії більше не можуть залишати там свої авто.

Раніше «МикВісті» писали про те, як вони працюватимуть та хто контролюватиме оплату у статті «У центрі Миколаєва з'явилися платні парковки. Як вони працюватимуть та хто контролюватиме оплату?».

Станом на кінець літа 2025 року платні паркувальні майданчики принесли комунальному підприємству «Таймсет» 111,4 тисячі гривень доходу. За результатами роботи за квартал та після всіх обов’язкових платежів гроші перерахують до міського бюджету.

Водночас депутат Миколаївської міської ради Андрій Янтар розкритикував систему платного паркування у центрі міста. Він заявив, що вона не лише не додає комфорту мешканцям, а й створює додаткові проблеми.