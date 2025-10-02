«Є проблема з працівниками», — «Миколаївські парки» пояснили, чому в Тернівці сміття та непокошена трава

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» за роботою, фото «МикВісті»

Комунальному підприємству «Миколаївські парки» не вистачає співробітників, щоб якісно обслуговувати всі зелені зони у трьох районах Миколаєва. До кінця року вони мають охопити ще і четвертий район.

Про це під час онлайн-брифінгу 30 вересня повідомив директор підприємства Дмитро Чучмай, пишуть «МикВісті».

Жителі Миколаєва запитали у керівника підприємства, чому у мікрорайоні Тернівка брудно: навкруги розкидане сміття, відсутні урни та не покошена трава. Дмитро Чучмай відповів, що підприємству не вистачає робітників.

За його словами, сьогодні силами КП повністю прибирають і підтримують у належному санітарному стані Корабельний, Центральний та Заводський райони. Лише Інгульський район поки що обслуговують підрядники, але до кінця року підприємство планує взяти і його на баланс.

«На жаль на сьогодні є проблема з працівниками. Тому наша кадрова служба запрошує всіх охочий до нас на роботу. В нас дуже багато вакансій і озеленювачів і водіїв. Тому дуже хотілось би охопити всі і відразу, але не дуже багато в нас працівників, щоб цю роботу виконувати», — розповів Дмитро Чучмай.

Нагадаємо, що Комунальне підприємство «Миколаївські парки» цього року планує облаштувати систему автоматичного поливу Тернівському кільці (проспект Героїв України). Не закупівлю обладнання витратили 226,8 тисяч гривень. Інших заходів щодо налагодження автополиву у Миколаєві цього року не передбачено.

Зазначимо, що у 2025 року КП «Миколаївські парки» витратило на одяг для своїх працівників 408 тисяч 513 гривень, Загалом, з 2022 року підприємство закупило одягу для своїх робітників на 2 мільйони гривень.

Там розповідається, що станом на серпень 2024 року на комунальному підприємстві «Миколаївські парки» числилося 262 штатні одиниці. Це у шість разів більше у порівнянні з 2021 роком, коли цей показник складав 39 осіб. Водночас комунальне підприємство повідомило про плани збільшити штат на 150 співробітників, які будуть займатися озелененням Корабельного району міста.

Як Миколаїв втрачає своє озеленення

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві на проспекті Центральному біля Аркасівського (Пушкінського) кільця засох «живий паркан» із бірючини. Такі кущі по 110 гривень за одиницю у 2024 році закупило комунальне підприємство «Миколаївські парки» у рамках великої закупівлі зелених насаджень на загальну суму 3,5 мільйона гривень.

Як виглядає парк «Юність» через 2 роки після того, як його забрали у приватних власників.

Миколаївська екологиня та громадська активістка Діана Крисінська обурилась тим, що дерева в місті поливають у найспекотніший час дня. Вона закликала працівників КП «Миколаївські парки» змінити графік поливу. Однак на підприємстві заявили, що поливають тільки рано-вранці та ввечері.

Нагадаємо, усі 100 висаджених у жовтні 2023 року молодих сосен у миколаївському парку «Перемоги» посохли.

У липні повідомлялось, що у Миколаєві працівники КП «Парки» в розпал спеки косили траву. Екологи заявили, що через оголений ґрунт дерева втрачають здатність отримувати поживні речовини.

За прогнозами, клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.