«Хибні уявлення», — Офіс Генпрокурора заявляє, що не готував підозру Арахамії

Офіс Генпрокурора заявляє, що не готував підозру Давиду Арахамії. Фото: ZN.UA

В Генеральній прокуратурі України спростували інформацію про можливе вручення підозри у державній зраді голові фракції «Слуга народу» Давиду Арахамії.

Заяву опубліковано на офіційному сайті Генпрокуратури.

Інформація про те, що в Офісі президента 20 листопада, у день зустрічі Володимира Зеленського з фракцією «Слуга народу», йшлось про вручення Давиду Арахамії підозру у державній зраді зʼявилась у матеріалі «Української правди». Видання стверджує, що в ОП нібито намагалися знайти «винуватців» зливу інформації у справі Міндіча.

При цьому у матеріалі додали, що ніхто з посадовців не готовий був підписати підозру і висунути відповідні звинувачення.

«Ні керівник СБУ генерал Василь Малюк, ні навіть «повністю свій» генпрокурор Руслан Кравченко не виявили жодного бажання гратись у подібну історію. Попри погрози відставок і навіть реальну підготовку до втілення цих погроз», — йдеться у статті.

Але у Генпрокуратурі це заперечили і додали, що твердження про підготовлену чи погоджену підозру, не відповідають дійсності.

— Наразі відсутні докази, які могли б стати підставою для такого процесуального рішення. Ситуація щодо інших осіб, згаданих у матеріалі, зокрема керівників інших правоохоронних органів — аналогічна. За наявності належних і юридично підтверджених підстав рішення про підозру ухвалюватимуться виключно у межах закону. Закликаємо медіа утримуватися від поширення неперевірених чуток та односторонніх «джерел», які формують хибні уявлення, — пишуть у пресслужбі відомства.

Крім того, вони наголосили, що Офіс Генерального прокурора поза політикою.

Нагадаємо, що зустріч президента із фракцією сталась на тлі корупційного скандалу в українській енергетиці. Попередньо, там обговорювалась можлива відставка голови Офісу президента Андрія Єрмака.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторониливід посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.

Під час форуму Інституту висвітлення війни та миру, який відбувся у Києві 14 листопада керівник Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що всі правоохоронні органи мали інформацію про корупційні схеми, які діяли в «Енергоатомі», але лишили це без реакції. Тоді ж керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що в Україні проводять наради, на яких правоохоронним органам дають вказівки переслідувати детективів НАБУ та прокурорів САП.

18 листопада суд відправив під варту колишнього віцепремʼєра Олексія Чернишова у справі про корупцію в енергетиці.

А вже 19 листопада Верховна рада проголосувала за відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.