В Офісі президента думали знайти «слід Арахамії» у справі Міндіча та хотіли вручити йому підозру, — медіа

В Офісі президента розглядали можливість того, щоб 20 листопада, у день зустрічі президента Володимира Зеленського з фракцією «Слуга народу» вручити главі фракції Давиду Арахамії підозру у державній зраді. Таким чином, за даними журналістів, в ОП нібито намагалися знайти «винуватців» зливу інформації у справі Міндіча.

Про це йдеться в матеріалі «Української правди» «Одна битва за іншою, або Зеленський між «Мідасом» і Трампом».

У статті зазначається, що 20 листопада під час великої зустрічі з фракцією «Слуга народу» депутати очікували новин щодо можливої відставки Андрія Єрмака та перезавантаження влади. Однак, за даними журналістів, глава Офісу президента міг запропонувати Володимиру Зеленському «правильний» погляд на ситуацію з розслідуванням, знайти «винуватців» зливу та представити емоційну реакцію депутатів як «диверсію» з боку заколотників усередині команди.

Головну роль такого «політичного диверсанта і зрадника» нібито відвели главі фракції «Слуга народу» Давиду Арахамії. Тому саме 20 листопада, коли депутати готувалися до зустрічі з президентом, в Офісі президента розглядали намір вручити Давиду Арахамії підозру в державній зраді. Журналісти нагадують, що ще з часів перших стамбульських перемовин Давид Арахамія підтримує контакти з довіреною особою очільника Кремля Володимира Путіна — олігархом Романом Абрамовичем.

Таким чином, для політичних технологів в Офісі президента «російський слід» у спробі «дестабілізувати систему» виглядав майже переконливо. Водночас не знайшлося жодної посадової особи, яка була б готова підписати таку підозру і висунути відповідні звинувачення.

«Ні керівник СБУ генерал Василь Малюк, ні навіть «повністю свій» генпрокурор Руслан Кравченко не виявили жодного бажання гратись у подібну історію. Попри погрози відставок і навіть реальну підготовку до втілення цих погроз», — йдеться у статті.

Раніше Давид Арахамія заявляв, що оприлюднена частиною депутатів пропозиція створити коаліцію національної стійкості та новий уряд є виключно ініціативою окремих народних обранців і не відображає позицію всієї фракції.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторонили від посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.

Під час форуму Інституту висвітлення війни та миру, який відбувся у Києві 14 листопада керівник Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що всі правоохоронні органи мали інформацію про корупційні схеми, які діяли в «Енергоатомі», але лишили це без реакції. Тоді ж керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що в Україні проводять наради, на яких правоохоронним органам дають вказівки переслідувати детективів НАБУ та прокурорів САП.

18 листопада суд відправив під варту колишнього віцепремʼєра Олексія Чернишова у справі про корупцію в енергетиці.

А вже 19 листопада Верховна рада проголосувала за відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.