«Миколаївводоканал» шукає підрядника, який за ₴1,2 млн відремонтує аварійну частину дюкеру в Соляних

Ремонтні роботи, ілюстративне фото з сайту Держагенства відновлення

У Миколаєві планують відремонтувати аварійну ділянку дюкеру через річку Інгул. Ці роботи попередньо оцінюють у 1,2 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Замовник робіт — комунальне підприємство «Миколаївводоканал». Підрядник, згідно тендерної документації, повинен буде виконати роботи до 30 травня 2026 року.

У розділі щодо джерела фінансування зазначається, що 1,2 мільйона гривень на ремонт частини дюкеру — благодійна допомога за фінансуванням ДБР (державного або регіонального бюджету, — прим.). А у назві тендеру зазначається, що наразі йдеться про «реалізацію тимчасового рішення».

Аварія на дюкері у Соляні. Що відомо?

Через аварію на дюкері 11 січня 2026 року припинили водопостачання в мікрорайонах Соляні, Північний та Тернівка. Як наслідок — без води залишились більше 40 тисяч містян.

Виявилось, що що аварійний дюкер через річку Інгул не ремонтували через брак коштів і відсутність «екстремальної потреби». У «Миколаївводоканалі» уточнили, що оскільки строки експлуатації дюкеру вже завершилися, йдеться не про базовий ремонт.

Згодом у місті провели аварійні роботи з санації старої труби, яка знаходиться на глибині близько 10 метрів під шаром мулу. Аварійні роботи на дюкері завершили у січні 2026 року. На ремонтні роботи витратили близько 1 мільйона гривень.

Натомість повна реконструкція нового дюкера через річку Інгул оцінюється майже у 47 мільйонів гривень.