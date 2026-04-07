«Миколаївводоканал» шукає підрядника, який за ₴1,2 млн відремонтує аварійну частину дюкеру в Соляних
- Юлія Бойченко
10:13, 07 квітня, 2026
У Миколаєві планують відремонтувати аварійну ділянку дюкеру через річку Інгул. Ці роботи попередньо оцінюють у 1,2 мільйона гривень.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».
Замовник робіт — комунальне підприємство «Миколаївводоканал». Підрядник, згідно тендерної документації, повинен буде виконати роботи до 30 травня 2026 року.
У розділі щодо джерела фінансування зазначається, що 1,2 мільйона гривень на ремонт частини дюкеру — благодійна допомога за фінансуванням ДБР (державного або регіонального бюджету, — прим.). А у назві тендеру зазначається, що наразі йдеться про «реалізацію тимчасового рішення».
Аварія на дюкері у Соляні. Що відомо?
Через аварію на дюкері 11 січня 2026 року припинили водопостачання в мікрорайонах Соляні, Північний та Тернівка. Як наслідок — без води залишились більше 40 тисяч містян.
Виявилось, що що аварійний дюкер через річку Інгул не ремонтували через брак коштів і відсутність «екстремальної потреби». У «Миколаївводоканалі» уточнили, що оскільки строки експлуатації дюкеру вже завершилися, йдеться не про базовий ремонт.
Згодом у місті провели аварійні роботи з санації старої труби, яка знаходиться на глибині близько 10 метрів під шаром мулу. Аварійні роботи на дюкері завершили у січні 2026 року. На ремонтні роботи витратили близько 1 мільйона гривень.
Натомість повна реконструкція нового дюкера через річку Інгул оцінюється майже у 47 мільйонів гривень.
