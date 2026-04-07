 «Миколаївводоканал» шукає підрядника, який за ₴1,2 млн відремонтує аварійну частину дюкеру в Соляних

  • вівторок

    7 квітня, 2026

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Ремонтні роботи, ілюстративне фото з сайту Держагенства відновленняРемонтні роботи, ілюстративне фото з сайту Держагенства відновлення

У Миколаєві планують відремонтувати аварійну ділянку дюкеру через річку Інгул. Ці роботи попередньо оцінюють у 1,2 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Замовник робіт — комунальне підприємство «Миколаївводоканал». Підрядник, згідно тендерної документації, повинен буде виконати роботи до 30 травня 2026 року.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

У розділі щодо джерела фінансування зазначається, що 1,2 мільйона гривень на ремонт частини дюкеру — благодійна допомога за фінансуванням ДБР (державного або регіонального бюджету, — прим.). А у назві тендеру зазначається, що наразі йдеться про «реалізацію тимчасового рішення».

Аварія на дюкері у Соляні. Що відомо?

Через аварію на дюкері 11 січня 2026 року припинили водопостачання в мікрорайонах Соляні, Північний та Тернівка. Як наслідок — без води залишились більше 40 тисяч містян.

Виявилось, що що аварійний дюкер через річку Інгул не ремонтували через брак коштів і відсутність «екстремальної потреби». У «Миколаївводоканалі» уточнили, що оскільки строки експлуатації дюкеру вже завершилися, йдеться не про базовий ремонт.

Згодом у місті провели аварійні роботи з санації старої труби, яка знаходиться на глибині близько 10 метрів під шаром мулу. Аварійні роботи на дюкері завершили у січні 2026 року. На ремонтні роботи витратили близько 1 мільйона гривень.

Натомість повна реконструкція нового дюкера через річку Інгул оцінюється майже у 47 мільйонів гривень.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

