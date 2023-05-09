Директор Миколаївського пологового будинку №3 Олег Іщенко вимагає вибачень від головного редактора «НикВести» Олега Деренюги, який зафільмував, як той використав гуманітарну «швидку» для зустрічі з колегою у ресторані.

Відповідний пост Олег Іщенко опублікував на своїй фейсбук-сторінці.

Відзначимо, що вказане відео було опубліковане 28 квітня, тобто майже три тижні тому. Водночас у відео є і коментар самого лікаря з приводу ситуації, в якому він пояснював, що взяв автівку, аби вирішити особисті питання, що стосуються медицини у місті.

Тепер Олег Іщенко заявив, що хоче «надати факти замість вигадок».

Олег Іщенко

— Не було бажання та часу давати коментарі з приводу публікації мною поважного журналіста Олега Деренюги, в якій він звинуватив мене, що я нібито катаюсь по ресторанам в робочій час, на «швидкій допомозі» яку передали нашому місту європейські волонтери. Після того як я отримав сотні дзвінків підтримки, та знайшов хвилинку в своєму «вільному» графіку, вирішив на відміну від журналіста, надати факти замість вигадок, — написав він.

За його словами, він використав не автомобіль швидкої допомоги, який його закладу передали волонтери, а аналогічний, отриманий у користування від міськлікарні №1.

— Так дійсно, пологовий будинок який я очолюю отримав автомобіль від європейських донорів (ВЕ8968СВ), але на жаль він відпрацював один тиждень та зламався. Його ремонт обійдеться приблизно в сто тисяч гривень. Рахунок-фактуру від офіційного сервісу надаю. Будь який журналіст зможе під'їхати та особисто переконатись в цьому. А ще наш пологовий будинок має «Део» в напівробочому стані. Оскільки наш пологовий будинок залишився без автомобіля, то автівку, на якій я зараз пересуваюсь (ВЕ1886ЕХ), нам безкоштовно на тимчасове користування надало інше КП «Міська лікарня №1». Зовні авто схожі, але порівнявши фото та номерні знаки ми побачимо різницю!, — розповів він.

Олег Іщенко не пояснив, як ця інформація змінює ситуацію, адже він все одно використав машину «швидкої» для зустрічі у ресторані. Зустрічався він з головною лікаркою міськлікарні №1, депутаткою Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Марією Грачовою, від якої пологовий будинок і отримав «швидку» у користування.

До речі, у листопаді 2022 року лікарня отримала дві швидкі такої марки, Renault Trafic, від благодійників «Нарбонна-Україна». Марія Грачова дякувала їм за таку допомогу та розповідала, що автівки будуть використовувати, аби отримати пакет паліативної допомоги від НСЗУ та виїжджати до важких хворих додому. Відео публікував мер Олександр Сєнкевич.

— Це дасть змогу лікарям нашої лікарні, вузьким спеціалістам, виїжджати до хворих, транспортувати хворих до лікарні, якщо це необхідно, вирішувати складні питання на дому у хворих. Тобто це дасть змогу наблизити допомогу важким хворим на дому, — говорила Марія Грачова.

Олег Іщенко у своїй публікації також зазначив, що не зобов’язаний вирішувати робочі питання з колегами у кабінетах.

— Ось ми підійшли до фіналу, а саме обвинувачення, що я у робочий час на цьому авто приїхав в ресторан. Якщо хтось думає, що вирішувати робочі питання зі своїми колегами з других лікувальних закладів і пити каву треба тільки в робочих кабінетах-то він дуже помиляється. Ми живемо в демократичній державі, а не при «совке», де всіх заганяли в їдальню! Так ось, у мене як директора та лікаря який надає ургентну допомогу пацієнтам, немає графіка роботи, тому я намагаюсь попити кави, або пообідати якщо з'являється вільна хвилинка. Гарно коли це можна зробити по дорозі на роботу. До речі, маємо наказ Міського Управління охорони здоров'я за №165-л,за яким наш пологовий будинок надає допомогу вагітним з високим ризиком акушерських кровотеч!!! Я завжди ГОТОВИЙ та зобов'язаний вдень та вночі надавати невідкладну допомогу як адміністратор та лікар! — написав він.

Головний лікар пологового відзначив, що журналіст має «визнати свою помилку і вибачитися», а також запропонував зібрати гроші для ремонту автівки, яка стоїть поламана у пологовому.

— Я сподіваюсь, Олег Деренюга добре розуміє про що я. Буває за 5-хвилин ти в операційній, не зважаючи на тривогу та обстріли, а таких прикладів багато. А на цей час ще маємо складних пацієнтів з Херсона!!! Мабуть хтось забув, що у нас війна і коменданську годину ніхто не відміняв, і мені потрібно якнайшвидше приїхати до пацієнта, а ще бувають виклики в інші лікувальні заклади. Перед тим як звинуватити мене, поцікавтесь як в ці важкі часи живеться нашому пологовому будинку та нашим вагітним! МИ отримали авто на якому я надаю допомогу як лікар та виконую господарську діяльність. Сподіваюсь журналіст визнає свою помилку та вибачиться!!! P.S .Ще можна зібрати кошти для ремонту нашого автомобіля, який стоїть в гаражі! — резюмував Олег Іщенко.

Нагадаємо, в Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги скасували накази про перехід хірургів на 0,75 ставки.

Як відомо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано недофінансуванням: цього рокулікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого – 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Головний лікар закладу Олександр Дем’янов пояснив, чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною, а ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що залишити заклад і поїхати в інший регіон його змусило ставлення з боку чиновників міської ради.

Щодо ситуації навколо скорочення лікарів висловилися й депутати міськради, зокрема Марія Грачова (підтримала скорочення), Тетяна Домбровська (обурилася таким рішенням), Олена Кісельова (вважає, що потрібно знайти додаткові кошти) та Артем Ільюк.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що керівник лікарні Олександр Демʼянов погано впорався з виконанням завдань медичної реформи, а профільний заступник міського голови Анатолій Петров повідомив, що керівництво міста вивчає ситуацію.

На сесії міськради 27 квітня керівник міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай заявила, що в ЛШМД необхідно скоротити шість медпрацівників, які наразі за кордоном та не виконують свою роботу. Водночас, стверджує вона, у лікарні існує 299 незайнятих посад.

Такий звіт викликав обурення у депутата міськради Юрія Степанця. Водночас депутат Олена Кісельова запропонувала ввести мораторій на звільнення та скорочення працівників, а її колега Андрій Янтар закликав зберегти колектив лікарні. При цьому Тетяна Домбровська вважає, що депутатів повинні завчасно інформувати щодо питань скорочення працівників в лікарнях, школах та бібліотеках міста.