В Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги скасували наrази про перехід хірургів на 0,75 ставки.

Про це повідомив заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров.

Він доповів, що у четвер 27 квітня відвідав колектив хірургічного відділення № 1. Під час зустрічі вирішили питання щодо повернення хірургів на повний оклад та скасували накази про перехід на 0,75 ставки.

— Вислухали бачення завідуючого відділенням Анатолія Тришновського та співробітників відділення щодо питання реформування, скорочення вакантних ставок та злиття двох хірургічних відділень лікарні в одне. Розглянули альтернативи скорочення, вирішили питання щодо повернення хірургів на повний оклад та скасували накази про перехід на 0,75 ставки до вирішення питання про остаточне реформування хірургічної служби МЛШМД, — зазначив Юрій Гранатуров.

За його словами, трансформація передбачає можливе відкриття відділення ендоскопічних досліджень, для чого є повне матеріальне технічне забезпечення в лікарні, відділення хірургії одного дня для більш ефективного використання ліжкового фонду та операційних потужностей стаціонару для мініінвазивних оперативних втручань.

Також лікарям запропонували отримати сумісні фахи хірургічного напрямку для розширення спектру надання допомоги в межах одного закладу.

— Приділили увагу діям інших схожих закладів охорони здоровʼя міста та області, які вирішують проблему за своєю «дорожньою картою». Питань звісно залишається доста, але вони схожі з ситуативним становищем інших закладів охорони здоров’я. В цілому знайшли взаємопорозуміння в ситуації, яка виникла на підприємстві та щодо шляхів її подолання в світлі загального реформування галузі, — додав заступник голови ОВА.

Раніше начальник Миколаївської ОВА та депутат міськради Віталій Кім прокоментував ситуацію, пов’язану зі скороченнями у міській лікарні швидкої медичної допомоги та висловив назадоволення тим, як один з його заступників та обласне управління охорони здоров’я проконтролювали цю ситуацію.

Як відомо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано недофінансуванням: цього рокулікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого – 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Головний лікар закладу Олександр Дем’янов пояснив, чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною, а ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що залишити заклад і поїхати в інший регіон його змусило ставлення з боку чиновників міської ради.

Щодо ситуації навколо скорочення лікарів висловилися й депутати міськради, зокрема Марія Грачова (підтримала скорочення), Тетяна Домбровська (обурилася таким рішенням), Олена Кісельова (вважає, що потрібно знайти додаткові кошти) та Артем Ільюк.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що керівник лікарні Олександр Демʼянов погано впорався з виконанням завдань медичної реформи, а профільний заступник міського голови Анатолій Петров повідомив, що керівництво міста вивчає ситуацію.

На сесії міськради 27 квітня керівник міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай заявила, що в ЛШМД необхідно скоротити шість медпрацівників, які наразі за кордоном та не виконують свою роботу. Водночас, стверджує вона, у лікарні існує 299 незайнятих посад.

Такий звіт викликав обурення у депутата міськради Юрія Степанця. Водночас депутат Олена Кісельова запропонувала ввести мораторій на звільнення та скорочення працівників, а її колега Андрій Янтар закликав зберегти колектив лікарні. При цьому Тетяна Домбровська вважає, що депутатів повинні завчасно інформувати щодо питань скорочення працівників в лікарнях, школах та бібліотеках міста.

Відомо, що питання скорочення штату в лікарні також розгляне профільна комісія міськради. Попередньо – через день після засідання сесії.