«Миколаївська ТЕЦ» знизила температуру теплоносія. Фото: depositphotos

«Миколаївська ТЕЦ» через потепління знизила температуру теплоносія на можливий технічнологічний мінімум.

Як повідомляє прес-служба підприємства, вони отримують від миколаївців багато звернень, що в квартирах дуже спекотно та прохань знизити температуру.

Тому на підприємстві відреагували на звернення, знизивши температуру теплоносія до можливого мінімуму.

«Подальше зниження температури неможливе через ризик зупинки обладнання. Для повторного запуску знадобиться 3-4 доби! Однак зазначаємо, що мешканці можуть регулювати подачу теплової енергії безпосередньо в будинках: відкрити або закрити подачу теплоносія у будинках. Таке місцеве регулювання споживання теплової енергії повинна виконувати відповідальна особа, призначена мешканцями будинку», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що члени виконавчого комітету міської ради затвердили інвестиційну програму «Миколаївської ТЕЦ» на 2024 рік. На її реалізацію потрібно 57,7 мільйона гривень.

Опалювальний сезон у Миколаєві

Опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада, однак Миколаївська ТЕЦ змогла забезпечити містян теплом тільки на початку грудня через чисельні аварії на тепломережах. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проблеми із запуском тепла в наступних роках будуть лише погіршуватись.

Після зриву опалювального сезону та заяв Миколаївської ОВА про необхідність кадрових рішень, у ТЕЦ розпочали службове розслідування, щоб знайти винних.

Станом на вечір 18 листопада 2023 року Миколаївська ТЕЦ підключила до тепла тільки половину від загальної кількості своїх споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення залишалися десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривали ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів.

Однак на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків. В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

30 листопада в ТЕЦ повідомили, що через аварійні роботи ще на трьох ділянках міста жителі на деякий час знову залишаться без опалення. Проте в компанії одразу повідомили про гарну новину — за прогнозом синоптиків у Миколаєві очікується покращення погодних умов.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.

Водночас в Миколаївській ТЕЦ повідомили, що під час опалювального сезону 2023/2024 заливають воду з лиману тільки в аварійних випадках. Таким чином мережі підприємства заповнені солоною водою на 8%, тоді як минулого року системи були заповнені лиманною водою на 91%.