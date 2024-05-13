Забркднення повітря. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

На Миколаївщині судитимуть посадовця олійнопереробного заводу, який допустив викид в атмосферу забруднюючих речовин.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Вказується, що наприкінці 2021 року до інспекції надійшло колективне звернення мешканців одного з міст в Миколаївській області щодо забруднення атмосферного повітря та систематичних димових викидів із труб олійнопереробного заводу.

Фахівці перевірили підприємство та виявили, що воно пів року працювало без наявності дозволу на викиди. Посадову особу притягнуто до адміністративної відповідальності .

«Також було розраховано суму збитку, завданого атмосферному повітрю наднормативними викидами забруднюючих речовин – понад 300 тисяч гривень, та пред’явлено претензію для відшкодування збитків. В зв’язку з несплатою збитків у добровільному порядку, інспекція звернулась до Миколаївської обласної прокуратури», — йдеться у повідомленні екоінспекції.

Крім того, в 2023 році підприємство не припинило порушувати природоохоронне законодавство та до інспекції почали знову надходити численні скарги. Інспекцією направлено заяву про злочин до Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури, за даним фактом було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 241 Кримінального кодексу України.

«Державні інспектори були залучені у якості спеціалістів у досудовому розслідуванні та розрахували збитки внаслідок забруднення атмосферного повітря - 300 тисяч гривень. На даний час слідчі завершили досудове розслідування, обвинувальний акт за фактом забруднення атмосферного повітря скеровано до суду. Відповідно до санкції інкримінованої статті правопорушнику загрожує до трьох років обмеження волі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у 2021 році у Баштанці олійноекстракційне підприємство, яке збудували в межах міста, забруднювало повітря викидами. Люди скаржились на сморід.

Крім того нагадаємо, що у Миколаєві мешканці будинку Озерна, 39 скаржилися на маслозавод «Екотранс», викиди якого шкодять їхньому здоров'ю.

22 жовтня 2020 року в рамках проведення досудового розслідування, розпочатого за численними скаргами мешканців Заводського району Миколаєва на викиди у повітря та шум у нічний час з боку маслозаводу, на підприємстві пройшли обшуки.

Також фахівці Державної екологічної інспекції знайшли порушення у роботі маслозаводу «Екотранс».

Також, голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім розповів, що керівництво маслозаводу «Екотранс», на який регулярно скаржаться мешканці мікрорайону Миколаєва Намив, вирішило встановити фільтри та зробити шумоізоляцію.

Проти діяльності заводу виступав також мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Повідомлялося, що біля заводу «Екотранс» у Миколаєві фахівці Держекоінспекції зафіксували скидання невідомої рідини, яка забруднює ґрунт. Сума збитків становила майже 315 тисяч.

Проблема забруднення повітря заводом «Екотранс» порушувалася ще 2010 року. Тоді Миколаївська міська рада подала до суду на олійноекстракційний завод.

У березні 2011 року Держуправління охорони навколишнього природного середовища встановило, що підприємство здійснює наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та заборонило роботу заводу. При цьому у квітні в Миколаївській облдержадміністрації розповіли, що якщо керівництво заводу не забезпечить екологічну безпеку роботи цього підприємства, воно не працюватиме.

Варто зазначити, що всі судові рішення щодо роботи у межах міста «Екотрансу» були винесені на користь заводу. Крім того, завод виграв суд останньої інстанції.