  • пʼятниця

    29 листопада, 2024

  • Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 29 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Де у Миколаєві сьогодні не буде світла через поточний ремонт: адреси

Відключення світла, фото: Getty ImagesВідключення світла, фото: Getty Images

Сьогодні, 29 листопада, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Соборна;
  • вул. Маріупольська;
  • вул. Шевченка;
  • вул. Павла Скоропадського;
  • вул. Сінна;
  • пр. Центральний;
  • вул. Героїв Рятувальників.
Реклама

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • пров. Військовий;
  • пров. Новобудівний;
  • вул. Військово-Морських Сил України;
  • вул. Західна;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Повітряних Сил;
  • пров. Мирний;
  • вул. Софіївська;
  • вул. Христо Ботєва;
  • вул. Левського;
  • вул. Mpiї;
  • вул. Володимира Бондарюка;
  • вул. С. Цвєтка;
  • вул. Чорноземна;
  • вул. Слов'янська;
  • вул. 2 Інгульська;
  • вул. 2 Набережна;
  • вул. Легпромівська;
  • вул. 3 Інгульська;
  • вул. 6 Інгульська;
  • вул. Кругова;
  • вул. 1 Інгульська;
  • вул. Шосейна;
  • вул. Гліба Бабіча;
  • вул. В. Благовісного.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • пров. 2 Братський;
  • пров. 2 Прибузький;
  • пров. 3 Братський;
  • пров. Б. Хмельницького;
  • вул. Братська;
  • вул. Прибузька;
  • пров. Балканський;
  • пров. Вільний;
  • пров. М. Романовського;
  • пров. Олеся Гончара;
  • вул. Вільна;
  • вул. Миколи Хвильового;
  • пров. Молодіжний;
  • пров. 2 Молодіжний.

Адреси пунктів незламності у Миколаєві:

  • Вул. Райдужна, 38;
  • Вул. Рибна, 4;
  • Вул. Театральна, 1;
  • Вул. Марка Кропивницького (вул. Потьомкінська), 143-А;
  • Вул. Ковальська (вул. Кузнецька), 83;
  • Вул. 12 Поздовжня, 50-А;
  • Вул. Металургів, 8/4;
  • Вул. Шевченка, 19-А;
  • Вул. Христо Ботєва, 41;
  • Вул. Михайла Козлова (вул. Олександра Матросова), 2;
  • Вул. Матвіївська, 1;
  • Вул. Миколаївських десантників, 4 (Велика Корениха);
  • Вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 16;
  • Пр. Миру, 27-Г;
  • Пр. Героїв України, 57-А;
  • Вул. Молдавська,7 (Мала Корениха);
  • Пр. Богоявленський, 24/1;
  • Вул. Океанівська, 12;
  • Вул. Олександра Янати, 70;
  • Вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 11-А;
  • Вул. 1 Екіпажна, 2;
  • Вул. Радісна,4;
  • Вул. Лазурна, 22;
  • Вул.  Генерала Олекси Алмазова  (вул. Генерала Карпенка), 40-А;
  • Вул. Театральна, 41-А;
  • Вул. Євгена Єщенка, 17.

Обстріл України 28 листопада 

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть.  «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області. 

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв  забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі. 

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Снігурівка другий день без світла: де працюють пункти незламності
Світло на Миколаївщині планують відновити до кінця дня, — Укренерго
Більше доби без світла: як працюють «Пункти незламності» у Миколаєві
Реклама

Читайте також:

новини

Більше доби без світла: як працюють «Пункти незламності» у Миколаєві

Олена Козубовська
новини

Через блекаут у Миколаєві один із «Пунктів незламності» прийняв понад тисячу відвідувачів за день

Володимир Коваль
новини

В бюджеті України на 2025 рік закладено ₴8 млрд на новий водогін у Миколаїв

Юлія Бойченко
новини

Міськрада Миколаєва оновила в цільові програми на 2025-2027 роки та бюджет на 2024 рік

Аліна Квітко
новини

Які точки видачі води працюватимуть під час відключень світла у Миколаєві: адреси

Юлія Бойченко

Останні новини про: Відключення електроенергії

Більше доби без світла: як працюють «Пункти незламності» у Миколаєві
Світло на Миколаївщині планують відновити до кінця дня, — Укренерго
Снігурівка другий день без світла: де працюють пункти незламності

У Миколаєві відновлюють подачу тепла до будинків після ремонту тепломагістралі

Коригував удари по Миколаєву з горища багатоповерхівки: затримали ексвикладача університету

30 хвилин тому

На Миколаївщині під час пожеж врятували двох дорослих та дитину

Світлана Іванченко

Головне сьогодні