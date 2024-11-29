Де у Миколаєві сьогодні не буде світла через поточний ремонт: адреси

Відключення світла, фото: Getty Images

Сьогодні, 29 листопада, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Соборна;

вул. Маріупольська;

вул. Шевченка;

вул. Павла Скоропадського;

вул. Сінна;

пр. Центральний;

вул. Героїв Рятувальників.

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Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. Військовий;

пров. Новобудівний;

вул. Військово-Морських Сил України;

вул. Західна;

вул. Молодіжна;

вул. Повітряних Сил;

пров. Мирний;

вул. Софіївська;

вул. Христо Ботєва;

вул. Левського;

вул. Mpiї;

вул. Володимира Бондарюка;

вул. С. Цвєтка;

вул. Чорноземна;

вул. Слов'янська;

вул. 2 Інгульська;

вул. 2 Набережна;

вул. Легпромівська;

вул. 3 Інгульська;

вул. 6 Інгульська;

вул. Кругова;

вул. 1 Інгульська;

вул. Шосейна;

вул. Гліба Бабіча;

вул. В. Благовісного.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами: