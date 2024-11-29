Де у Миколаєві сьогодні не буде світла через поточний ремонт: адреси
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- Анна Гакман
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7:45, 29 листопада, 2024
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Сьогодні, 29 листопада, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Соборна;
- вул. Маріупольська;
- вул. Шевченка;
- вул. Павла Скоропадського;
- вул. Сінна;
- пр. Центральний;
- вул. Героїв Рятувальників.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- пров. Військовий;
- пров. Новобудівний;
- вул. Військово-Морських Сил України;
- вул. Західна;
- вул. Молодіжна;
- вул. Повітряних Сил;
- пров. Мирний;
- вул. Софіївська;
- вул. Христо Ботєва;
- вул. Левського;
- вул. Mpiї;
- вул. Володимира Бондарюка;
- вул. С. Цвєтка;
- вул. Чорноземна;
- вул. Слов'янська;
- вул. 2 Інгульська;
- вул. 2 Набережна;
- вул. Легпромівська;
- вул. 3 Інгульська;
- вул. 6 Інгульська;
- вул. Кругова;
- вул. 1 Інгульська;
- вул. Шосейна;
- вул. Гліба Бабіча;
- вул. В. Благовісного.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- пров. 2 Братський;
- пров. 2 Прибузький;
- пров. 3 Братський;
- пров. Б. Хмельницького;
- вул. Братська;
- вул. Прибузька;
- пров. Балканський;
- пров. Вільний;
- пров. М. Романовського;
- пров. Олеся Гончара;
- вул. Вільна;
- вул. Миколи Хвильового;
- пров. Молодіжний;
- пров. 2 Молодіжний.
Адреси пунктів незламності у Миколаєві:
- Вул. Райдужна, 38;
- Вул. Рибна, 4;
- Вул. Театральна, 1;
- Вул. Марка Кропивницького (вул. Потьомкінська), 143-А;
- Вул. Ковальська (вул. Кузнецька), 83;
- Вул. 12 Поздовжня, 50-А;
- Вул. Металургів, 8/4;
- Вул. Шевченка, 19-А;
- Вул. Христо Ботєва, 41;
- Вул. Михайла Козлова (вул. Олександра Матросова), 2;
- Вул. Матвіївська, 1;
- Вул. Миколаївських десантників, 4 (Велика Корениха);
- Вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 16;
- Пр. Миру, 27-Г;
- Пр. Героїв України, 57-А;
- Вул. Молдавська,7 (Мала Корениха);
- Пр. Богоявленський, 24/1;
- Вул. Океанівська, 12;
- Вул. Олександра Янати, 70;
- Вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 11-А;
- Вул. 1 Екіпажна, 2;
- Вул. Радісна,4;
- Вул. Лазурна, 22;
- Вул. Генерала Олекси Алмазова (вул. Генерала Карпенка), 40-А;
- Вул. Театральна, 41-А;
- Вул. Євгена Єщенка, 17.
Обстріл України 28 листопада
У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.
За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.
Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.
А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.
Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.
Від обстрілів постраждала і Миколаївщина
У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.
Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.
Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.
Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.
По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.
В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.
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