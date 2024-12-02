Графік відключень світла у Миколаєві та області 3 грудня
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- Даріна Мельничук
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19:25, 02 грудня, 2024
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У Миколаївській області 3 грудня діятимуть графіки погодинних відключень.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Відключення проводитимуть за кількома чергами в період з 07:00 до 21:00 годин:
- 07:00 – 08:00 – одна черга відключень;
- 08:00 – 19:00 – дві черги відключень;
- 19:00 – 21:00 – одна черга відключень.
У почерговому розрізі:
1 черга: 12:00 - 14:00
18:00 - 20:00
2 черга: 07:00 - 08:00
12:00 - 14:00
18:00 - 19:00
3 черга: 10:00 - 12:00
16:00 - 18:00
4 черга: 10:00 - 12:00
16:00 - 18:00
5 черга: 08:00 - 10:00
14:00 - 16:00
6 черга: 08:00 - 10:00
14:00 - 16:00
20:00 - 21:00
Також зазначається, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Обстріл України 28 листопада
У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.
За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.
Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.
А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.
Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.
Від обстрілів постраждала і Миколаївщина
У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.
Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.
Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.
Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.
По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.
В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.
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