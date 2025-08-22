«Головне, щоб депутати не стали інструментом у цій грі», — Сєнкевич наголосив, що конкурс на сортування сміття в Миколаєві максимально прозорий

Мер Миколаєва в чергове заявив про відкритість та публічність міської влади, Фото: «МикВісті»

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич стверджує, що конкурс на визначення оператора сортування побутових відходів у Миколаєві максимально прозорий.

Про це мер Миколаєва сказав під час публічної зустрічі з депутатами міськради та директором компанії-переможця конкурсу на сортування, яка проходила 20 серпня в режимі відеоконференції, пишуть «МикВісті».

— Конкуренти чи якісь політичні течії, мене це особисто не цікавить. Мене цікавить, щоб цей процес, який сьогодні відбувається, пройшов максимально прозоро і зрозуміло. Коли воно не зрозуміло до кінця, не прозоро і якось є приводом для додаткових сумнівів — це завжди викликає чутки… Моя позиція була 5 років тому, коли ми починали цей процес, вона залишилась і зараз, ми це питання робимо максимально прозоро і публічно, максимально зрозуміло всім і кожному. Ми проводимо всі обговорення, будь-які питання, все це фіксується на відео зараз, — сказав Олександр Сєнкевич.

При цьому, мер Миколаєва прокоментував значну увагу з боку різних анонімних телеграм-каналів до питання сортування сміття в Миколаєві.

— Мені дуже цікаво, що питання нашого конкурсу з’явилось на всеукраїнських каналах. На минулій сесії ми це обговорювали, що деякі канали, які безкоштовно пишуть хіба що новини з інших сайтів, а все інше вони роблять тільки за гроші, дуже сильна і пильна увага. Як зазначила Олена Кісельова, одеські блогери підключились з новою силою у питанні щодо нашої сортувальної лінії у Миколаєві. Як кажуть, якщо зірки запалюють, то це комусь потрібно, — сказав міський голова Миколаєва.

Олександр Сєнкевич висловив впевненість, що правоохоронці також зі свого боку вивчають законність та умови проведеного конкурсу на сортування сміття, який тепер мають або затвердити, або ж відхилити депутати.

— І тому якісь питання щодо правоохоронних органів, НАБУ, СБУ і так далі, яких закликають звернути увагу — я впевнений, що вони уже працюють над цим питанням. І тому ми намагаємось максимально зробити все, полегшити їхню роботу, — сказав Олександр Сєнкевич.

Він також додав, що такий відкритий процес обговорення проєкту сортування сміття в Миколаєві покаже всім партнерам та потенційним інвесторам, що у місті все відбувається «прозоро».

— Ми хочемо показати всім нашим партнерам, майбутнім інвесторам Миколаєва, що будь-які процеси в нашому місті, відбуваються прозоро, зрозуміло. І Миколаїв сьогодні є флагманом в провадженні антикорупційних ініціатив. Саме для цього зроблена ця зустріч, це публічне обговорення, саме для цього ми робимо все, щоб всім було зрозуміло, що відбувається в місті, щоб не було ніяких запитань. А те, що у когось іде якась незрозуміла боротьба за ресурси, за гроші, сортування — будь ласка. Головне, щоб депутати міської ради не стали інструментом в цій грі, — сказав Олександр Сєнкевич.

Раніше повідомлялось, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що конкурс із визначення компанії, яка побудує сортувальну лінію у Миколаєві, проведений погано, а його результати невигідні для громади.

Реклама

Нагадаємо, у четвер, 21 серпня, у будівлі Миколаївської міської ради відбувались обшуки, пов’язані саме з проєктом будівництва сортувальної лінії. 28 серпня на сесії міськради Миколаєва депутати мають або затвердити результати конкурсу, або відхилити їх. На розгляд винесено два альтернативних проєкти рішень. Фактично дані слідчі дії можуть заблокувати голосування по затвердженню результатів конкурсу. В цей самий день 28 серпня спливає термін, відведений положенням конкурсу на затвердження результатів. Таким чином, інвестиційний конкурс на будівництво сортувальної лінії доведеться проводити з нуля.

Раніше у коментарі «МикВісті» Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що підтримує реалізацію проєкту з будівництва сортувальної лінії у Миколаєві, над яким місто працювало останні 5 років. Однак вирішити це має депутатський корпус після детального вивчення проєкту.

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов заявив, що міська рада зобов’язана впровадити в місті сортування сміття, інакше представники міськради можуть бути притягнути до відповідальності, у тому числі і кримінальної.

Сміттєзвалище Миколаєва

Cміттєзвалище у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

У вересні 2024 року погодили порядок функціонування лінії з сортування побутових відходів та умови конкурсу. Повідомлялось, що сортувальна лінія зможе переробляти до 70% відходів, а решту 30% будуть захоронювати. Проєкт передбачає, що компанія, яка виграє тендер, перераховуватиме не менш ніж 10% прибутку на утримання сміттєзвалища.

20 травня 2025 року у Миколаєві визначили підприємство, яке будуватиме сортувальну лінію для обробки твердих побутових відходів. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Waste To Energy Niko».

Строки угоди передбачають 25-річний термін співпраці. У міськраді лунали застереження, що це надто довго та може обмежити гнучкість громади. За ініціативи голови планово-бюджетної комісії міськради Федора Панченка уже розроблено альтернативний проект рішення — про відмову в угоді з «Вейст Ту Енерджи Ніко» на сортування сміття. Раніше у коментарі «МикВісті» компанія «Вейст Ту Енерджи Ніко», яка перемогла в інвестиційному конкурсі, що проводила міська рада, запевняє, що така система не лише зменшить навантаження на міське сміттєзвалище, а й дозволить місту заощаджувати, створити нові робочі місця та отримати доступ до міжнародного «зеленого» фінансування.