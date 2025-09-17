Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    17 вересня, 2025

  • 24.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 24.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Міськрада розгляне економічні пріоритети Миколаєва: Надія на молодь, туризм, донорів та розвиток портів

Морські порти Миколаєва не працюють уже більше трьох років, з початку повномасштабної війни, фото Анна Орлова, Google MapsМорські порти Миколаєва не працюють уже більше трьох років, з початку повномасштабної війни, фото Анна Орлова, Google Maps

У міськраді Миколаєва сподіваються на роботу портів, туризм та донорів, визначаючи стратегічне бачення економічного розвитку міста на найближчі три роки.

Про це йдеться у Прогнозі бюджету Миколаєва на 2026-2028 роки, проєкт якого опубліковано на офіційному сайті міськради та пропонується до затвердження депутатами.

Зазначимо, що бюджетом 2025 року передбачалось, що близько 60% доходів бюджету Миколаєва — це надходження від сплати податків та зборів на доходи фізичних осіб.

У документі зазначається, що серед стратегічних пріоритетів розвитку громади — зростання конкурентоспроможної економіки через модернізацію логістично-транспортної інфраструктури, зокрема портів. Зазначимо, що через повномасштабну війну в України уже четвертий рік заблоковано роботу портів Миколаєва. 

Важливим завданням також названо залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації ключових проєктів, розвиток науки та інновацій, а також пошук партнерів для стратегічного і просторового планування.

Привіт! Я — Катерина Середа, авторка цього матеріалу.

Дякую за увагу до наших текстів — це важливо для команди МикВісті.

Ми регулярно публікуємо глибокі матеріали для тих, хто хоче розібратися в темі та дійти до суті.

Маємо десятки прикладів, коли наша журналістика разом із читачами впливала на ситуацію і змінювала її.

Долучайтеся до Клубу читачів МикВісті — підтримайте незалежну журналістику, яка має значення.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Катерина Середа

Зазначається, що на сьогодні Миколаїв впроваджує портфельний підхід до розвитку, в рамках якого формується низка масштабних інноваційних проєктів, орієнтованих на перехід економіки до «блакитної» та «зеленої» моделей. Серед них:

«Надзвичайно важливим завданням є створення умов для розвитку та самореалізації молоді в громаді. Адже, саме молодь є рушійною силою повоєнної відбудови та розвитку. Залученість у відбудову міста має розпочинатися із відчуття необхідності власної участі в цьому процесі, з бачення своєї ролі та сфери діяльності, а головне — отримувати відчутний результат від своєї роботи», — йдеться в Прогнозі бюджету Миколаєва.

Ще одним чинником зростання економіки після війни вважають розвиток туризму. У Прогнозі бюджету наголошується, що кожен турист є джерелом фінансування для місцевої економіки, сприяє покращанню іміджу громади та формуванню її впізнаваності як всередині країни, так і за кордоном.

Раніше повідомлялось, що у міськраді Миколаєва розповіли як підтримують бізнес під час війни: підприємців опитують через гугл-форми, збирають проблемні питання та допомагають долучатися до грантових програм.

Нагадаємо, Данія у межах нової програми підтримки України спрямує близько 224 мільйонів євро на відновлення Миколаївської області. Основну увагу зосередять на відбудові інфраструктури регіону та посиленні стійкості Миколаївщини.

Реклама

Що з портами Миколаєва

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявляв, що до До повномасштабного вторгнення порти Миколаївської області відігравали ключову роль в економіці регіону, формуючи близько 40% його валового регіонального продукту. 

До початку повномасштабного вторгнення у Миколаєві активно працювали та розвивались чотири основні морські порти: До початку війни в області працювали чотири морські порти: Миколаївський морський торговельний порт, спеціалізований порт «Ольвія» (колишній «Октябськ»), «Ніка-Тера» та Дніпро-Бузький морський порт. Через них проходила значна частина українського експорту, зокрема агропродукції, металу та промислових товарів. Серед підприємств, що працювали в портах, були Bunge Ukraine, Nibulon, COFCO Agri Ukraine, Glencore Agriculture.

Крім того, Миколаївський глиноземний завод (МГЗ) був одним із найбільших підприємств регіону, де працювало близько 5 тисяч осіб. Завод виробляв до 1,7 мільйона тонн глинозему на рік, значну частину якого експортували через порт. Після початку війни діяльність заводу була призупинена, і кількість працівників скоротилася до 400 осіб, які підтримують критичні процеси та інфраструктуру підприємства.

Окупація російською армією Кінбурнської коси та постійні обстріли з її території суттєво вплинули на судноплавство в регіоні. Кінбурнська коса має стратегічне значення, оскільки її розташування дозволяє контролювати судноплавні маршрути, зокрема доступ до Дніпро-Бузького лиману. Російські війська використовують цю територію для обстрілів південних районів Миколаївської та Херсонської областей. Це додатково ускладнює відновлення економіки регіону та унеможливлює повноцінну роботу портів.

Останні новини про: Бізнес та економіка

Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію
Уряд затвердив проєкт Державного бюджету України на 2026 рік
В Україні планують підвищити мінімальну зарплату: зросте і поріг для бронювання працівників
Реклама

Читайте також:

новини

Реставрація гімназії №2 затримується до вересня 2026 року: потрібно відкоригувати проєкт

Аліна Квітко
новини

Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

Аліна Квітко
новини

Керівник Офісу Посольства Данії розказав про пріоритети підтримки Миколаєва

Ірина Олехнович
новини

Молодь Миколаївщини навчатиметься створювати проєкти та отримають по $5 тис. на їх реалізацію

Аліна Квітко
новини

На День міста у Миколаїв приїхав експремʼєр Франції, якого називають наступником Макрона

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

В Україні планують підвищити мінімальну зарплату: зросте і поріг для бронювання працівників
Уряд затвердив проєкт Державного бюджету України на 2026 рік
Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

Сповідь «касира» судді з Миколаєва: Верховний Суд заявив про спробу дискредитації

СТАТТЯ

«Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?

Депутати Південноукраїнська відмовилися поновити на посаді заступника мера Горностая, який виграв суд

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay