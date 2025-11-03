В Одесі звільнили заступника міського голови Сіліна, підозрюваного у службовій недбалості

В Одесі звільнили заступника міського голови Валерія Сіліна. Фото: Одеська міська рада

Заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Валерія Сіліна звільнили з посади за угодою сторін.

Відповідне розпорядження підписав тимчасовий виконуючий обов’язки міського голови, секретар міськради Ігор Коваль, йдеться на сайті Одеської міської ради.

Наразі департамент бухгалтерського обліку, звітності та закупівель має провести з посадовцем повний розрахунок, зокрема виплатити йому компенсацію за 98 днів невикористаної відпустки.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

У розпорядженні вказано, що підставою для звільнення стала заява самого Валерія Сіліна.

Місцева журналістка Ірина Гриб повідомила, що начальник департаменту транспорту Володимир Хитренко також подав заяву про звільнення.

Нагадаємо, 28 жовтня Валерію Сіліну, меру Одеси Геннадію Труханову та ще семи посадовцям вручили підозри у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня.

31 жовтня суд відправив під арешт кількох посадовців, яких підозрюють у службовій недбалості під час трагічної зливи в Одесі. Тоді Валерію Сіліну теж обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

У цей же день ексмера Геннадія Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт та змусили носити електронний браслет.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати.

Загалом в Одесі після негоди було пошкоджено майже 800 будинків.