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Оновлені правила оцінки інвалідності: як працюватимуть МСЕК з 2025 року в Україні

В Україні з 2025 року запрацює оновлена система оцінки інвалідності. Ілюстраційне фото з відкритих джерелВ Україні з 2025 року запрацює оновлена система оцінки інвалідності. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

З 1 січня 2025 року запрацює оновлена система медико-соціальної експертизи, що передбачає новий підхід до визначення статусу інвалідності. У міністерстві охорони здоров'я роз'яснили основні положення нововведень. 

Статус інвалідності, засвідчений документами МСЕК, залишається дійсним, включаючи всі пільги, виплати, соціальні послуги та відстрочки. При цьому, особи з безстроковим статусом інвалідності не потребуватимуть переоцінювання, за винятком їхнього бажання чи рішення суду.

Хто потребує повторного огляду:

  • Якщо огляд мав відбутися у першій половині 2025 року, термін автоматично продовжується до 30 червня 2025 року.

  • Особи, які пропустили огляд із поважних причин, мають пройти повторне оцінювання до:

    • 1 листопада 2025 року — чоловіки віком 25–60 років із 2-ю чи 3-ю групою інвалідності.

    • 1 квітня 2026 року — усі інші категорії.

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Хто звільнений від повторного оцінювання:

  • Особи з пожиттєвим статусом інвалідності.

  • Особи з важкими порушеннями здоров’я.

  • Ті, хто перебуває в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

  • Військовослужбовці та працівники правоохоронних органів, які перебувають на службі.

Як відбуватиметься оцінювання:

  • Процес проходитиме у лікарнях експертними командами, а не комісіями МСЕК.

  • Лікуючий лікар створюватиме електронне направлення та справу, що передаватиметься команді в електронній системі.

  • Впроваджуються нові правила з акцентом на використання електронних документів, зручність та мінімізацію бюрократії.

Раніше повідомлялось, що МОЗ разом із правоохоронними органами перевіряють рішення медико-соціальних експертних комісій про встановлення інвалідності 1695 посадовців з понад 30 державних органів. 

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.

Нагадаємо, що 22 жовтня стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО.

Згодом Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 31 грудня 2024 року. 

Нагадаємо, що Уряд назначив аудит пенсій по інвалідності серед посадовців, а спецгрупа перевірить рішення МСЕК.

Нагадаємо, що керівництво податкової перевірили на наявність статусів осіб з інвалідністю, за результатами — 16 посадовців звільняються.

Також в міністерство соціальної політики України запевнили, що реформа медико-соціальних експертних комісій не вплине на розмір пенсій по інвалідності, якщо виплати були призначені на законних підставах.

28 жовтня повідомлялося, що функції Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медику-соціальних проблем інвалідності. Відповідний указ підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Також повідомлялося, що в Україні з 1 січня стартує перший етап реформи медико-соціальних експертних комісій. Реформа передбачає переведення функцій МСЕК у кластерні лікарні, скасування поняття медико-соціальної експертизи та цифровізованою.

Крім того, у  фігурантів справ щодо корупційних схем у Медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК) знайшли зброю, елітні автівки та мільйони гривень на рахунках.

Пізніше, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає удосконалення роботи Медико-соціальної експертної комісії.

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