Оновлені правила оцінки інвалідності: як працюватимуть МСЕК з 2025 року в Україні

В Україні з 2025 року запрацює оновлена система оцінки інвалідності. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

З 1 січня 2025 року запрацює оновлена система медико-соціальної експертизи, що передбачає новий підхід до визначення статусу інвалідності. У міністерстві охорони здоров'я роз'яснили основні положення нововведень.

Статус інвалідності, засвідчений документами МСЕК, залишається дійсним, включаючи всі пільги, виплати, соціальні послуги та відстрочки. При цьому, особи з безстроковим статусом інвалідності не потребуватимуть переоцінювання, за винятком їхнього бажання чи рішення суду.

Хто потребує повторного огляду:

Якщо огляд мав відбутися у першій половині 2025 року, термін автоматично продовжується до 30 червня 2025 року.

Особи, які пропустили огляд із поважних причин, мають пройти повторне оцінювання до:

1 листопада 2025 року — чоловіки віком 25–60 років із 2-ю чи 3-ю групою інвалідності.



1 квітня 2026 року — усі інші категорії.

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Хто звільнений від повторного оцінювання:

Особи з пожиттєвим статусом інвалідності.

Особи з важкими порушеннями здоров’я.

Ті, хто перебуває в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

Військовослужбовці та працівники правоохоронних органів, які перебувають на службі.

Як відбуватиметься оцінювання:

Процес проходитиме у лікарнях експертними командами, а не комісіями МСЕК.

Лікуючий лікар створюватиме електронне направлення та справу, що передаватиметься команді в електронній системі.

Впроваджуються нові правила з акцентом на використання електронних документів, зручність та мінімізацію бюрократії.

Раніше повідомлялось, що МОЗ разом із правоохоронними органами перевіряють рішення медико-соціальних експертних комісій про встановлення інвалідності 1695 посадовців з понад 30 державних органів.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».