Директор КП «Парки» Чучмай про подальші плани: Обрізати платани до проспекта, а можливо й до ОДК

Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай. Архівне фото: «МикВісті»

Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай повідомив про плани провести обрізку дерев по всій вулиці Соборній — від проспекту Центрального до Обласного палацу культури.

Про це він розповів у коментарі «МикВісті».

Нагадаємо, що з 7 січня на Соборній між вулицями Спаською та Великою Морською тривають роботи з обрізки платанів, роботи виконує КП «Миколаївські парки». Директор комунального підприємства Дмитро Чучмай наголошує, що обрізка дерев є частиною планових робіт, передбачених графіком, затвердженим виконкомом міської ради.

Як відомо, алея платанів уздовж пішохідної частини вулиці Соборної є однією з візитівок Миколаєва. Вона починається від обласного палацу культури (ДК Суднобудівників) і завершується на перетині з вулицею Адміральською. За словами директора КП, платани, висаджені ще в 1950-х роках, втратили свою декоративну якість та потребують омолодження. Комунальники запевняють, що обрізка жодним чином не вплине на декоративну привабливість дерев.

— Чи плануєте обрізати дерева по всій вулиці Соборній? — запитав журналіст. — Так. Ми плануємо (обрізати дерева – прим.) до проспекту Центрального. А якщо нам дозволить термін, то і до обласного палацу культури (ДК Суднобудівників), – відповів Дмитро Чучмай.

Дмитро Чучмай зауважив, що роботи з обрізки проводяться відповідно до рішення виконкому від 26 січня 2022 року, згідно з яким затверджено графік і перелік об’єктів благоустрою, закріплених за виконавчими органами міськради. Вулиця Соборна входить до цього переліку.

Також у 2023 році на баланс КП «Миколаївські парки» управління комунального майна Миколаївської міськради передало зелені насадження міста, зокрема 1472 дерева.

— Є рішення згідно з яким від 26 січня 2022 року виконком зобов'язав нас виконувати ці роботи та закріпив за КП «Миколаївські парки» об'єкти благоустрою міста, об'єкти благоустрою зеленого господарства та зелені насадження. В цьому переліку є вулиця Соборна. Крім того, управління комунального майна рішенням від 2023 року передали на баланс КП «Миколаївські парки» 1472 дерева по всьому місту. Також 24 березня 2023 року виконком затвердив проєкт рішення щодо розмежування відповідальності за утримання об'єктів благоустрою в місті Миколаєві. Серед переліку завдань для КП «Миколаївських парків» є роботи зі знесенням дерев, всі види обрізання дерев, – розповів Дмитро Чучмай.

Як пояснив директор підприємства, для проведення обрізки дерев спеціального дозволу не потрібно. Проте для видалення дерев необхідно отримати відповідний акт від комісії житлово-комунального господарства та екологічної інспекції, а також ордер на знесення.

— Ви можете обрізати дерева без спеціальних дозволів? — запитав журналіст. — Так, для обрізки дозволу не потрібно. Але для видалення дерев необхідно отримати акт від комісії ДЖКГ та екологічної інспекції, а також ордер на знесення, — пояснив Дмитро Чучмай.

Скандальна обрізка дерев на Соборній в Миколаєві

Як відомо, в центрі Миколаєва з 7 січня комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводить обрізку платанів. Через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу. 7 січня роботи громадськості та екоінспекції вдалось призупинити роботи комунальників.

Але вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм. Крім того, Чучмай пояснив, що дерева на вулиці Соборній обрізають за зверненням місцевих жителів.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 65 тисяч гривень.

Однак миколаївські екологи щодо цієї ситуації притримуються кардинально іншої точки зору. Наприклад, екологиня Діана Крисінська каже про грубе порушення екологічних норм. Вона стверджує, що КП обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.

9 січня під дописом «МикВісті» в соцмережах ексвіцемер Миколаєва Таміла Бугаєнко написала, що намагалася переконати працівників «Миколаївських парків» припинити обрізку платанів на Соборній, що є це знущання над деревами.

Такої ж думки притримується доцентка кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Інна Тимченко. Експертка вважає, формувальна обрізка, яку проводять на платанах по вулиці Соборній, може призвести до їх поступової загибелі. Через це також погіршиться якість повітря, яким дихають мешканці.

Щодо ситуації із скандальною обрізкою платанів на вулиці Соборній 9 січня зібралась екологічна комісія Миколаївської обласної ради. Проте, представники Миколаївської міської ради та комунального підприємства «Миколаївські парки» проігнорували це засідання.