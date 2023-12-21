Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов позитивно оцінив свого комунального підприємства у питанні запуску тепла до осель миколаївців цього року.

Про це він сказав під час розгляду питання створення дочірніх підприємств для облтеплоенерго на комісії з питань житлово-комунального господарства 20 грудня, пишуть «НикВести».

— Я роблю те, що можу робити для цього міста. Моє підприємство виконало усі задачі, які ставили перед ним минулого року і цього року. І виконує, я впевнений, набагато краще, ніж багато інших підприємств-теплоенергетиків в Україні. Те, що я вам розповідаю, про когенерацію, про біопаливо – це взятий досвід з інших міст, вивчений і прорахований. Я покажу вам це на цифрах і доведу, що це ефективно і економічно правильно. Ви бачите самі, що облтеплоенерго, незважаючи на війну і обстріли, запустило свою систему цього року за три дні – усю повністю. І зробило це без поривів, без скандалів, бех героїчних вчинків. Так має працювати комунальне підприємство. У облтеплоенерго немає перекопаних місць. Це ТЕЦ та водоканал. Перевірте усі розриття – до останнього, – сказав Микола Логвінов.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Через чотири дні після цього стало відомо, що компанія «Миколаївська ТЕЦ» підключила до тепла лише половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. Хоча у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення залишалися десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривали ремонтні роботи тепломереж.

Тоді перший заступник міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Однак на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.

В Миколаївській ТЕЦ пояснили, що затримки у подачі тепла до багатоквартирних будинків виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас. А в Миколаївській ОВА розкритикували підготовку ТЕЦ до опалювального сезону у місті.

Після цього у Миколаївській ТЕЦ пообіцяли запустити тепло до осель усіх своїх абонентів 1 грудня. Однак 30 листопада там повідомили, що через аварійні роботи ще на трьох ділянках міста миколаївці на деякий час знову залишаться без опалення. Водночас в компанії додали: за прогнозом синоптиків у Миколаєві очікується покращення погодних умов.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.

Пізніше у Миколаївській ТЕЦ повідомили, що під час опалювального сезону 2023/2024 заливають воду з лиману тільки в аварійних випадках. Таким чином мережі підприємства заповнені солоною водою на 8%, тоді як минулого року системи були заповнені лиманною водою на 91%.