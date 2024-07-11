Засідання «Асоціації міст України»

Мери міст звернулися до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України з переліком пропозицій. Серед них проханням знайти кошти в держбюджеті на погашення заборгованості з різниці в тарифах за водо- та теплопостачання, а також забронювати фахівців, задіяних в енергопостачанні.

Про це повідомили у Асоціації міст України.

У засіданні правління асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» брав участь і мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Олександр Сєнкевич. Засідання «Асоціації міст України» Віталій Кличко. Засідання «Асоціації міст України» Геннадий Труханов. Засідання «Асоціації міст України»

У переліку звернень керівники міст вказали необхідні кроки для підготовки до опалювального сезону. Загалом учасники зустрічі сформували перелік пропозицій, які направлять до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України:

Ухвалити проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» щодо компенсації різниці в тарифах» (№10383 від 29.12.2023). Розробити та ухвалити законопроєкт, який передбачить виділення з державного бюджету коштів для повного погашення заборгованості з різниці в тарифах підприємствам теплопостачання та водоканалізаційного господарства. Продовжити постачання природного газу підприємствам теплопостачання за режимом ПСО до 15 квітня 2024 року. Змінити співвідношення розподілу отриманих за надані підприємствами теплопостачання споживачам послуги теплопостачання та гарячого водопостачання коштів, передбачивши залишення на рахунках підприємств не менше 40 % коштів. Заборонити постачальникам природного газу та операторам газорозподільних систем здійснювати будь-які дії щодо примусового стягнення заборгованості з підприємств теплопостачання до закінчення дії воєнного стану в Україні та погашення державою заборгованості з різниці в тарифах. Збільшити необхідний фінансовий ресурс для закупівлі джерел автономного енергопостачання. Забезпечити бронювання від мобілізації фахівців, необхідних для проєктування, встановлення та підключення до мереж джерел автономного енергопостачання. Спростити процедури проєктування, закупівлі, встановлення та підключення до мереж джерел автономного енергопостачання, внісши зміни до Податкового і Митного кодексів України, Закону України «Про ринок електричної енергії» та певних постанов Кабінету Міністрів України. Збільшити строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів для відновлення об’єктів енергетики.

Нагадаємо, що у червні 2024 року миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Варто зазначити, що Олексій Чернишов у коментарі «НикВести» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Як Миколаївська ТЕЦ провалила опалювальний сезон у 2023 році

Розриття Миколаївської ТЕЦ у центрі Миколаєва, фото з архіву "НикВести", вересень 2023 року.

Опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада, однак Миколаївська ТЕЦ змогла забезпечити містян теплом тільки на початку грудня через чисельні аварії на тепломережах. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проблеми із запуском тепла в наступних роках будуть лише погіршуватись.

Після зриву опалювального сезону та заяв Миколаївської ОВА про необхідність кадрових рішень, у ТЕЦ розпочали службове розслідування, щоб знайти винних.

Станом на вечір 18 листопада 2023 року Миколаївська ТЕЦ підключила до тепла тільки половину від загальної кількості своїх споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону.

Розриття ТЕЦ у центрі Миколаєва, фото з архіву "НикВести", листопад 2023 року

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення залишалися десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривали ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів.

Однак на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків. В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

30 листопада в ТЕЦ повідомили, що через аварійні роботи ще на трьох ділянках міста жителі на деякий час знову залишаться без опалення. Проте в компанії одразу повідомили про гарну новину — за прогнозом синоптиків у Миколаєві очікується покращення погодних умов.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.

Водночас в Миколаївській ТЕЦ повідомили, що під час опалювального сезону 2023/2024 заливають воду з лиману тільки в аварійних випадках. Таким чином мережі підприємства заповнені солоною водою на 8%, тоді як минулого року системи були заповнені лиманною водою на 91%.

Ділянка вулиці Маріупольської, де ТЕЦ відмовляється ремонтувати асфальт, фото "НикВести", березень 2024

Уже півроку Миколаївська ТЕЦ не приводить до ладу вулицю Маріупольську (Московську) (від проспекту Центрального до Чкалова, де проводили ремонтні роботи на тепломережах восени минулого року. В Миколаївський ТЕЦ кажуть, що асфальтувати розриті ділянки дороги по вулиці Маріупольській наразі немає сенсу, адже через декілька місяців там проводитимуть часткову заміну теплотраси. Ділянка мереж має бути замінена від вулиці Дунаєва до Севастопольскої. Аналогічні роботи проведуть на ділянках по вулиці Пограничній.

Нагадаємо, директор Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) Дмитро Мирошниченко подав декларацію про майно та доходи за 2023 рік. За рік посадовець заробив 2 мільйони 143 тисячі 897 гривень. В середньому заробітна плата посадовця склала 178 тисяч гривень на місяць (близько 4,5 тисяч доларів США).

Крім того, Миколаївський окружний адміністративний суд розгляне справу за позовом журналістки онлайн-медіа «НикВести» до Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ), яка відмовилась надати інформацію про заробітні плати керівництва протягом 2023 року.