На території Миколаївської ТЕЦ неможливо пробурити більше свердловин, аби заповнювати мережі прісною водою через обмежений ресурс підземних вод.
Про це директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко розповів у коментарі «НикВести».
За словами Дмитра Мирошниченка, на міському підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» працює 92 котельні, які розташовані по всьому місту, кожна з яких має свою свердловину для забору води. У випадку ТЕЦ джерело виробництва тепла знаходиться в одному місці, і вони виробляють тепло, рівне кількості трьох або чотирьох найбільших котелень облтепло.
— Щоб відповісти на запитання, чому не пробурили свердловини, потрібно подивитися технологічну сторону виробництва тепла на ТЕЦ. У 2022 році для підготовки до опалювального сезону на території ТЕЦ було пробурено 6 свердловин, загальна продуктивність їх склала близько 120 метрів кубічних метрів води на годину, а коли були аварії необхідно було заповнювати мережу 200-400 метрів кубічних, тобто води, які давали свердловини, не вистачало. А пробурити більше свердловин в одному місці неможливо, бо ресурсу для землі не вистачає.Ми не можемо пробурити свердловини по всьому місту, тому що ми подаємо тепло і забираємо воду лише в одному місці. Усі наші 46 тисяч споживачів отримують тепло лише від одного джерела, — пояснив Дмитро Мирошниченко.
Як відомо, при підготовці до пуску тепла у 2022 році ТЕЦ використовувала переважно воду з Бузького лиману. Системи були заповнені руйнівною для труб солоною водою на 91%. Ще 2% води взяли у «Миколаївводоканалу» та 7% — із власних свердловин підприємства.
Цього ж року, зазначають у ТЕЦ, воду з лиману використовують тільки за аварійних ситуацій. Таким чином частка солоної води складає 8%. 62% води в мережах з водоканалу, і 30% — з власних свердловин ТЕЦ.
Нагадаємо, опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла тільки половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону.
Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення залишалися десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривали ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів.
Однак на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.
В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.
30 листопада в ТЕЦ повідомили, що через виникнення аварійних робіт ще на трьох ділянках міста жителі на деякий час знову залишаться без опалення. Проте в компанії одразу повідомили про гарну новину — за прогнозом синоптиків у Миколаєві очікується покращення погодних умов.
Крім того, у Миколаївській обласній військовій адміністрації заявили, що не дивлячись на заяви про готовність до опалювального сезону, «Миколаївська ТЕЦ» не виконала своїх обіцянок. В ОВА вимагають від підприємства кадрових рішень.
Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.
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На території Миколаївської ТЕЦ неможливо пробурити більше свердловин, аби заповнювати мережі прісною водою через обмежений ресурс підземних вод.
Про це директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко розповів у коментарі «НикВести».
За словами Дмитра Мирошниченка, на міському підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» працює 92 котельні, які розташовані по всьому місту, кожна з яких має свою свердловину для забору води. У випадку ТЕЦ джерело виробництва тепла знаходиться в одному місці, і вони виробляють тепло, рівне кількості трьох або чотирьох найбільших котелень облтепло.
— Щоб відповісти на запитання, чому не пробурили свердловини, потрібно подивитися технологічну сторону виробництва тепла на ТЕЦ. У 2022 році для підготовки до опалювального сезону на території ТЕЦ було пробурено 6 свердловин, загальна продуктивність їх склала близько 120 метрів кубічних метрів води на годину, а коли були аварії необхідно було заповнювати мережу 200-400 метрів кубічних, тобто води, які давали свердловини, не вистачало. А пробурити більше свердловин в одному місці неможливо, бо ресурсу для землі не вистачає.Ми не можемо пробурити свердловини по всьому місту, тому що ми подаємо тепло і забираємо воду лише в одному місці. Усі наші 46 тисяч споживачів отримують тепло лише від одного джерела, — пояснив Дмитро Мирошниченко.
Як відомо, при підготовці до пуску тепла у 2022 році ТЕЦ використовувала переважно воду з Бузького лиману. Системи були заповнені руйнівною для труб солоною водою на 91%. Ще 2% води взяли у «Миколаївводоканалу» та 7% — із власних свердловин підприємства.
Цього ж року, зазначають у ТЕЦ, воду з лиману використовують тільки за аварійних ситуацій. Таким чином частка солоної води складає 8%. 62% води в мережах з водоканалу, і 30% — з власних свердловин ТЕЦ.
Нагадаємо, опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла тільки половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону.
Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення залишалися десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривали ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів.
Однак на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.
В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.
30 листопада в ТЕЦ повідомили, що через виникнення аварійних робіт ще на трьох ділянках міста жителі на деякий час знову залишаться без опалення. Проте в компанії одразу повідомили про гарну новину — за прогнозом синоптиків у Миколаєві очікується покращення погодних умов.
Крім того, у Миколаївській обласній військовій адміністрації заявили, що не дивлячись на заяви про готовність до опалювального сезону, «Миколаївська ТЕЦ» не виконала своїх обіцянок. В ОВА вимагають від підприємства кадрових рішень.
Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.