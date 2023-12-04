На території Миколаївської ТЕЦ неможливо пробурити більше свердловин, аби заповнювати мережі прісною водою через обмежений ресурс підземних вод.

Про це директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко розповів у коментарі «НикВести».

За словами Дмитра Мирошниченка, на міському підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» працює 92 котельні, які розташовані по всьому місту, кожна з яких має свою свердловину для забору води. У випадку ТЕЦ джерело виробництва тепла знаходиться в одному місці, і вони виробляють тепло, рівне кількості трьох або чотирьох найбільших котелень облтепло.

— Щоб відповісти на запитання, чому не пробурили свердловини, потрібно подивитися технологічну сторону виробництва тепла на ТЕЦ. У 2022 році для підготовки до опалювального сезону на території ТЕЦ було пробурено 6 свердловин, загальна продуктивність їх склала близько 120 метрів кубічних метрів води на годину, а коли були аварії необхідно було заповнювати мережу 200-400 метрів кубічних, тобто води, які давали свердловини, не вистачало. А пробурити більше свердловин в одному місці неможливо, бо ресурсу для землі не вистачає.Ми не можемо пробурити свердловини по всьому місту, тому що ми подаємо тепло і забираємо воду лише в одному місці. Усі наші 46 тисяч споживачів отримують тепло лише від одного джерела, — пояснив Дмитро Мирошниченко.

Як відомо, при підготовці до пуску тепла у 2022 році ТЕЦ використовувала переважно воду з Бузького лиману. Системи були заповнені руйнівною для труб солоною водою на 91%. Ще 2% води взяли у «Миколаївводоканалу» та 7% — із власних свердловин підприємства.

Цього ж року, зазначають у ТЕЦ, воду з лиману використовують тільки за аварійних ситуацій. Таким чином частка солоної води складає 8%. 62% води в мережах з водоканалу, і 30% — з власних свердловин ТЕЦ.