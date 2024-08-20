Після приєднання Миколаївської обласної інфекційної лікарні до фтизіопульмонологічного центру, вже звільнили 80% персоналу, закрили лабораторії, а нова реанімація, створена за європейськими стандартами, фактично припинила свою роботу.

Про це заявила депутатка Миколаївської обласної ради Світлана Федорова під час засідання щодо обговорення готовності Миколаївщини до майбутніх епідемій, пишуть «НикВести».

Світлана Федорова зазначила, що з оптимізацією та реорганізацією, обласна інфекційна лікарня, яка, за її словами, раніше була однією з найпотужніших в Україні, втратила свої основні функції.

— У Миколаєві проходить оптимізація та реорганізація єдиної в області обласної інфекційної лікарні. Внаслідок реформи її приєднали до віддаленого фтизіопульмонологічного диспансеру, що розташований за містом. Наразі, на жаль, звільнено 80% персоналу, закриті лабораторії, а також нова реанімація лікарні не функціонує вже кілька місяців. Будівлі, що були зведені у 2020 році відповідно до європейських стандартів та ДБН, також закриті. Крім того, через реорганізацію під загрозою опинилися нові дискамери, окремий харчоблок та пральні, — сказала вона.

Депутатка Миколаївської облради Світлана Федорова. Фото: «НикВести»

Вона також зазначила, що зміна керівництва у грудні 2021 року призвела до серйозних проблем з фінансуванням і відсутністю виплат зарплат працівникам. Тепер лікарня частково закрита, і невідомо, як організують її подальше функціонування.

— У грудні 2021 року зміна керівника призвела до того, що ми маємо сьогодні. Замість можливості відновити спроможність лікарні повноцінно працювати, після 6 місяців невиплати заробітної плати працівниками, вирішено було лікарню, по суті, закрити. На сьогодні персонал, повторюю, звільнений у більшості. Яким чином відбуватися буде робота лікарні без реанімації лабораторії, харчоблоку, дискамер, пралень, а все це буде розташоване за містом у фтизіопульмонологічному диспансері, мені це не зрозуміло, — сказала вона.

Депутатка закликала переглянути рішення щодо реорганізації та розглянути можливість створення нової інфекційної лікарні відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 серпня 2024 року.

— Пропоную розглянути на сьогодні можливість не вбивати остаточно цю колись найкращу лікарню. Поки не все втрачено. Якщо вже потребувалися ось такі реорганізації, ми не будемо, може, заперечувати хвилі реформ, вона нас всіх захлиснула. Але що заважає на сьогодні зробити спробу держави з влучанням інвесторів, бізнесом. Я кажу про створення нової лікарні у світі постанови Кабінету міністрів України нової від 13 серпня 2024 року «Про порядок створення та функціонування спеціалізованих медичних закладів охорони здоров'я з особливим протиепідемічним режимом». Те, що ми знищували, сьогодні, нам пропонують створити, — сказала Світлана Федорова.

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик додав, що рішення про реорганізацію ухвалили аби зберегти обласну інфекційну лікарню, а лікарям був запропонований варіант перейти працювати до фтизіопульмонологічного центру.

— На початку 2022 року була складна ситуація, але вона динамічно змінювалася. У 2023 році до обласної ради звернулися представники обласної інфекційної лікарні і сказали, що не вистачає приблизно до 20 мільйонів гривень до кінця поточного року. Враховуючи те, що в обласному бюджеті на той час не було необхідної суми грошей, було прийнято рішення оптимізувати деякі процеси. У квітні 2024 року було прийнято рішення приєднати інфекційну лікарню до фтизіопульмонологічного центру. Це дасть змогу зберегти лікарню — вона лишається працювати. Звісно, кожному працівнику, який працював там, були запропоновані умови перейти до фтизіопульмонологічного центру, по бажанню, деякі забажали, деякі не забажали, — відповів він.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року «НикВести» опублікували проєкт рішення, в якому йшлось про те, що Миколаївська обласна рада приєднає до КНП «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» обласний центр лікування інфекційних хвороб та центр паліативної допомоги та інтегрованих послуг.

Хоча ще раніше адміністрація Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб стверджувала, що рішення про закриття медзакладу є лише плітками.

Хоча ще під час обговорення групи з вивчення питання фінансового забезпечення КНП сфери охорони здоров'я Миколаївської обласної ради йшла мова і про приєднання інфекційної лікарні та центру паліативної допомоги до Миколаївського фтизіопульмонологічного медичного центру. Тоді це пояснили тим, що процес дасть можливість для створення надкластерного закладу охорони здоров'я.

15 квітня комісія Миколаївської обласної ради з питань з питань охорони здоровʼя без обговорень проголосувала за реорганізацію обласного центру лікування інфекційних хвороб та центру паліативної допомоги, який хочуть приєднати до фтизіопульмонологічного медцентру.

Звільнення медиків з миколаївської «інфекційки»

Як відомо, в кінці січня 2024 року медиків Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб залишили без заробітної плати за місяць.

Лікарі звернулись до очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма допомогти з вирішенням питання виплати заробітної плати за січень, без якої їх залишили.

Пізніше заступник керівника ОВА Юрій Гранатуров заявив, що вирішення проблеми з затримками по виплаті зарплат медичним працівникам Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань за січень та лютий потребує участі обласної ради як власника лікарні.

В середині березня колективу Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань частково виплатили заробітні плати, які вони не отримували понад двох місяців. Проте затримки з виплатою зарплат стали причиною для звільнень лікарів.

Миколаївська інфекційна лікарня у довоєнний час

Зазначимо, що ще у 2020 році на період пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 миколаївська інфекційна лікарня була однією зі зразкових медичних установ регіону з найвищими заробітними платами для медичних працівників. Шефство над лікарнею тоді взяв генеральний директор «Нібулону» Олексій Вадатурський, виділивши на це 17 мільйонів гривень.

За 30 днів компанія переобладнала обласну інфекційну лікарню. Вони провели ремонт у приміщеннях лікарні, встановили 87 нових точок подачі кисню та проклали понад 500 метрів кисневої мережі. Лікарня була ключовою в Миколаївській області по лікуванню захворювань на COVID-19.

У жовтні 2021 року головна лікарка Світлана Федорова заявила, що медзаклад може протягом кількох місяців збанкрутувати, оскільки Національна служба здоров'я України не виплачувала кошти за «ковідним» пакетом.

11 листопада до у Миколаїв прибула моніторингова група МОЗ для перевірки роботи лікарень. Головлікар Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань (ЦІЗ) Світлана Федорова поскаржилася перевіряючим, як в управлінні охорони здоров'я ОДА розподіляють препарати для лікування COVID-19.

Вже після звільнення з лікарні головної лікарки Світлани Федорової у січні 2022 року в.о.керівника лікарні була призначена Ярослава Студзинська, після зникнення якої у час повномасштабного вторгнення інфекційна лікарня прийшла в занепад.