Віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: «НикВести»

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що відключення електроенергії не матимуть жодного впливу на майбутній опалювальний сезон 2024-2025 на Миколаївщині.

Про це він повідомив під час візиту до Миколаєва віцепрем’єр-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук 23 липня, пишуть «НикВести».

За його словами, на випадок відключень електроенергії котельні комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» забезпечені резервними джерелами живлення.

— Що стосується ТЕЦ, воно самостійно генерує електрику і ще віддає надлишки в систему, а це близько 30% споживачів. Щодо «Миколаївоблтеплоенерго», можу помилятися, але 79 котелень всі з резервним живленням, — сказав Віталій Кім.

Він зазначив, що якщо не виникне аварій саме на тепломережі, то Миколаївщина увійде в опалювальний сезон вчасно.

— Тобто питань щодо опалення, якщо не буде аварій не буде. Ми забезпечили усім необхідним, тому якщо не буде аварій все буде вчасно. Коли не буде світла, тепло буде подаватися, — зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, що віцепрем’єр-міністерка України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук впевнена, що Миколаївщина без проблем увійде в майбутній 2024-2025 опалювальний сезон. Вона позитивно оцінила рівень підготовки регіону до зимового періоду.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.

Як Миколаївська ТЕЦ провалила опалювальний сезон у 2023 році

Опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада, однак Миколаївська ТЕЦ змогла забезпечити містян теплом тільки на початку грудня через чисельні аварії на тепломережах. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проблеми із запуском тепла в наступних роках будуть лише погіршуватись.

Після зриву опалювального сезону та заяв Миколаївської ОВА про необхідність кадрових рішень, у ТЕЦ розпочали службове розслідування, щоб знайти винних.

Станом на вечір 18 листопада 2023 року Миколаївська ТЕЦ підключила до тепла тільки половину від загальної кількості своїх споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення залишалися десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривали ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів.

Однак на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків. В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

30 листопада в ТЕЦ повідомили, що через аварійні роботи ще на трьох ділянках міста жителі на деякий час знову залишаться без опалення. Проте в компанії одразу повідомили про гарну новину — за прогнозом синоптиків у Миколаєві очікується покращення погодних умов.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.

Водночас в Миколаївській ТЕЦ повідомили, що під час опалювального сезону 2023/2024 заливають воду з лиману тільки в аварійних випадках. Таким чином мережі підприємства заповнені солоною водою на 8%, тоді як минулого року системи були заповнені лиманною водою на 91%.

Уже півроку Миколаївська ТЕЦ не приводить до ладу вулицю Маріупольську (Московську) від проспекту Центрального до Чкалова, де проводили ремонтні роботи на тепломережах восени минулого року. В Миколаївський ТЕЦ кажуть, що асфальтувати розриті ділянки дороги по вулиці Маріупольській наразі немає сенсу, адже через декілька місяців там проводитимуть часткову заміну теплотраси. Ділянка мереж має бути замінена від вулиці Дунаєва до Севастопольскої. Аналогічні роботи проведуть на ділянках по вулиці Пограничній.

Нагадаємо, директор Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) Дмитро Мирошниченко подав декларацію про майно та доходи за 2023 рік. За рік посадовець заробив 2 мільйони 143 тисячі 897 гривень. В середньому заробітна плата посадовця склала 178 тисяч гривень на місяць (близько 4,5 тисяч доларів США).

Крім того, Миколаївський окружний адміністративний суд розгляне справу за позовом журналістки онлайн-медіа «НикВести» до Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ), яка відмовилась надати інформацію про заробітні плати керівництва протягом 2023 року.