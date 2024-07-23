Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: «НикВести»

Віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук впевнена, що Миколаївщина без проблем увійде в майбутній 2024-2025 опалювальний сезон. Вона позитивно оцінила рівень підготовки регіону до зимового періоду.

Про це вона сказала на зустрічі з журналістами під час свого візиту у Миколаїв, пишуть «НикВести».

— Я хочу подякувати Миколаївщині за системну підготовку, за те що все було зроблено вчасно. Я бачу що ми увійдемо в опалювальний сезон разом з нашими партнерами якісно, ми намагатимемося не повторити помилок, які були минулого року, а ви знаєте, що вони були, — сказала вона.

За словами віцепрем’єр-міністерки, проблеми минулого опалювального сезону виникли на більшості прифронтових території України. Вона повʼязує це з пізнім початком підготовки.

— І це не тільки на Миколаївщині, це у всіх прифронтових територіях, що запізно почали формувати потребу. Цього року ми розпочали в травні і я вже можу констатувати, що ми увійдемо в опалювальний сезон вчасно і професійно, — сказала Ірина Верещук.

Вона заявила, що вперше бачить таку системну підготовку до зими на Миколаївщині.

— Я їжджу різними регіонами, часто буваю у прифронтових регіонах і я вперше побачила на стільки системну підготовку. У нас є розпорядження Кабінету міністрів, що кожна область мала прийняти свій регіональний план життєзабезпечення регіону на 2024-2025 роки. У цьому плані є конкретні кроки, які має зробити область, для того, щоб пройти зиму. І от сьогодні я в перше побачила, коли такий план реалізовується на Миколаївщині. Чітке розуміння скільки у нас є центрів незламності, скільки є потреби в резерві палива, яка повинна бути розгорнута мережа продуктів харчування, ліків, води тощо, — сказала Ірина Верещук.

Нагадаємо, що у червні 2024 року миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Варто зазначити, що Олексій Чернишов у коментарі «НикВести» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Як Миколаївська ТЕЦ провалила опалювальний сезон у 2023 році

Розриття Миколаївської ТЕЦ у центрі Миколаєва, фото з архіву "НикВести", вересень 2023 року.

Опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада, однак Миколаївська ТЕЦ змогла забезпечити містян теплом тільки на початку грудня через чисельні аварії на тепломережах. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проблеми із запуском тепла в наступних роках будуть лише погіршуватись.

Після зриву опалювального сезону та заяв Миколаївської ОВА про необхідність кадрових рішень, у ТЕЦ розпочали службове розслідування, щоб знайти винних.

Станом на вечір 18 листопада 2023 року Миколаївська ТЕЦ підключила до тепла тільки половину від загальної кількості своїх споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону.

Розриття ТЕЦ у центрі Миколаєва, фото з архіву "НикВести", листопад 2023 року

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення залишалися десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривали ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів.

Однак на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків. В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

30 листопада в ТЕЦ повідомили, що через аварійні роботи ще на трьох ділянках міста жителі на деякий час знову залишаться без опалення. Проте в компанії одразу повідомили про гарну новину — за прогнозом синоптиків у Миколаєві очікується покращення погодних умов.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.

Водночас в Миколаївській ТЕЦ повідомили, що під час опалювального сезону 2023/2024 заливають воду з лиману тільки в аварійних випадках. Таким чином мережі підприємства заповнені солоною водою на 8%, тоді як минулого року системи були заповнені лиманною водою на 91%.

Ділянка вулиці Маріупольської, де ТЕЦ відмовляється ремонтувати асфальт, фото "НикВести", березень 2024

Уже півроку Миколаївська ТЕЦ не приводить до ладу вулицю Маріупольську (Московську) від проспекту Центрального до Чкалова, де проводили ремонтні роботи на тепломережах восени минулого року. В Миколаївський ТЕЦ кажуть, що асфальтувати розриті ділянки дороги по вулиці Маріупольській наразі немає сенсу, адже через декілька місяців там проводитимуть часткову заміну теплотраси. Ділянка мереж має бути замінена від вулиці Дунаєва до Севастопольскої. Аналогічні роботи проведуть на ділянках по вулиці Пограничній.

Нагадаємо, директор Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) Дмитро Мирошниченко подав декларацію про майно та доходи за 2023 рік. За рік посадовець заробив 2 мільйони 143 тисячі 897 гривень. В середньому заробітна плата посадовця склала 178 тисяч гривень на місяць (близько 4,5 тисяч доларів США).

Крім того, Миколаївський окружний адміністративний суд розгляне справу за позовом журналістки онлайн-медіа «НикВести» до Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ), яка відмовилась надати інформацію про заробітні плати керівництва протягом 2023 року.