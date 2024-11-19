Ухилення від мобілізації за $6 тисяч: в Одесі викрили посадовців лікарень та МСЕК

В Одесі викрили схему ухилення від військової служби за допомогою посадовців лікарень та МСЕК. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі викрили чергову схему ухилення від військової служби за допомогою посадовців лікарень та МСЕК. Правоохоронці повідомили про підозру 7 учасникам угрупування.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Зазначається, що завідувач травматологічного відділення, лікар-невропатолог двох медустанов, посадовиця обласного центру МСЕК, а також четверо цивільних осіб підшукували «клієнтів» та забезпечували загальну комунікацію між учасниками схеми.

«Лікарі виготовляли медичні документи, які давали можливість ухилитися від військової служби та виїхати за кордон. Вони фальсифікували історії хвороб, вносили неправдиві відомості про результати аналізів та обстежень «пацієнтів», які дозволяли отримати інвалідність», — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, такі «послуги» діяли для родичів призовників, що дозволяло останнім уникнути мобілізації.

За даними слідства, «пацієнти» використовували спеціальні допоміжні засоби, для проходження комісії МСЕК, а саме: тростину для ходьби, щоб створити враження інвалідності.

В Одесі викрили схему ухилення від військової служби за допомогою посадовців лікарень та МСЕК. Фото: Одеська обласна прокуратура

Також головну роль у цій схемі відігравала співробітниця МСЕК. Вона гарантувала ухвалення «позитивного» рішення, заздалегідь узгоджуючи необхідні діагнози з членами комісії.

Кожен охочий «звільнитися» від мобілізації мав заплатити від 4500 до 6000 тисяч доларів, сума залежала від пакета меддокументів.

За цими фактами правоохоронці відкрили кримінальне провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 28; частина 2 статті 369-2 (отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави);

частина 1 статті 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);

частина 3 статті 332 (сприяння у незаконному переправленні осіб через кордон).

Наразі всім учасникам злочинної групи обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

В Одесі викрили схему ухилення від військової служби за допомогою посадовців лікарень та МСЕК. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі викрили схему ухилення від військової служби за допомогою посадовців лікарень та МСЕК. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі викрили схему ухилення від військової служби за допомогою посадовців лікарень та МСЕК. Фото: Одеська обласна прокуратура

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

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7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.

Нагадаємо, що 22 жовтня стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО.

Згодом Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що Уряд назначив аудит пенсій по інвалідності серед посадовців, а спецгрупа перевірить рішення МСЕК.

Нагадаємо, що керівництво податкової перевірили на наявність статусів осіб з інвалідністю, за результатами — 16 посадовців звільняються.

Також в міністерство соціальної політики України запевнили, що реформа медико-соціальних експертних комісій не вплине на розмір пенсій по інвалідності, якщо виплати були призначені на законних підставах.

28 жовтня повідомлялося, що функції Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медику-соціальних проблем інвалідності. Відповідний указ підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Також повідомлялося, що в Україні з 1 січня стартує перший етап реформи медико-соціальних експертних комісій. Реформа передбачає переведення функцій МСЕК у кластерні лікарні, скасування поняття медико-соціальної експертизи та цифровізованою.

Крім того, у фігурантів справ щодо корупційних схем у Медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК) знайшли зброю, елітні автівки та мільйони гривень на рахунках.

Пізніше, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає удосконалення роботи Медико-соціальної експертної комісії.