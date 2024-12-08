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Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: перелік населених пунктів

Відключення світла, фото: «МикВісті»Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 8 грудня, на Миколаївщині через планові роботи низка населених пунктів залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Відключення торкнуться таких населених пунктів та вулиць з 08:00 до 17:00:

Єланець:

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  • вул. Набережна.

Гражданка:

  • вул. Степова;
  • вул. Красилівська;
  • вул. Шевченка.

Ясногородка:

  • вул. 1 Травня;
  • вул. Центральна;
  • вул. Спортивна;
  • вул. Степова;
  • вул. Шкільна;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Садова;
  • вул. Будівельників;
  • вул. Вишнева.

Новоявленка:

  • вул. Шевченка;
  • вул. Радужна.

Півні:

  • вул. Інтернаціональна.

Врадіївка (з 08:00 до 18:00):

  • вул. Котляревського;
  • вул. Торгова;
  • вул. Миколаївська;
  • вул. Магістральна.

Обстріл України 28 листопада 

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області. 

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі. 

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

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