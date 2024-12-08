Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: перелік населених пунктів
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- Анна Гакман
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7:45, 08 грудня, 2024
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Сьогодні, 8 грудня, на Миколаївщині через планові роботи низка населених пунктів залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Відключення торкнуться таких населених пунктів та вулиць з 08:00 до 17:00:
Єланець:
- вул. Набережна.
Гражданка:
- вул. Степова;
- вул. Красилівська;
- вул. Шевченка.
Ясногородка:
- вул. 1 Травня;
- вул. Центральна;
- вул. Спортивна;
- вул. Степова;
- вул. Шкільна;
- вул. Молодіжна;
- вул. Садова;
- вул. Будівельників;
- вул. Вишнева.
Новоявленка:
- вул. Шевченка;
- вул. Радужна.
Півні:
- вул. Інтернаціональна.
Врадіївка (з 08:00 до 18:00):
- вул. Котляревського;
- вул. Торгова;
- вул. Миколаївська;
- вул. Магістральна.
Обстріл України 28 листопада
У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.
За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.
Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.
А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.
Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.
Від обстрілів постраждала і Миколаївщина
У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.
Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.
Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.
Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.
По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.
В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.
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