Графік відключень світла на Миколаївщині 11 грудня

Відключення світла на Миколаївщині. Фото: «МикВісті»

У Миколаївській області 11 грудня діятимуть графіки погодинних відключень.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Відключення проводитимуть за кількома чергами в період з 07:00 до 22:00 годин:

07:00 — 08:00 — одна черга;

08:00 — 20:00 — дві черги;

20:00 — 22:00 — одна черга.

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У почерговому розрізі:

1 черга: 08:00 - 10:00

14:00 - 16:00

2 черга: 08:00 - 10:00

14:00 - 16:00

20:00 - 22:00

3 черга: 07:00 - 08:00

12:00 - 14:00

18:00 - 20:00

4 черга: 12:00 - 14:00

18:00 - 20:00

5 черга: 10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

6 черга: 10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

Також зазначається, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Обстріл України 28 листопада

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.