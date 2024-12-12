Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через ремонтні роботи: адреси

Відключення світла, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 12 грудня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пр. Центральний;

вул. Захисників Миколаєва;

вул. Героїв Рятувальників.

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Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

пров. Полярний;

пров. Прогресивний;

пров. Фестивальний;

вул. Театральна;

вул. Передова;

вул. Димова;

вул. Л. Українки;

вул. Степова;

вул. Сухопутних Військ України;

вул. Східна (Соляні ТП — 925,936).

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. 2 Слобідська;

вул. Левського;

вул. Малко-Тернівська;

вул. Чорноземна;

вул. Запорізька;

вул. Лісова;

вул. Романа Клімова;

вул. 2 Піщана;

вул. Отрадна.

Обстріл України 28 листопада

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.