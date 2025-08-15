Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    15 серпня, 2025

  • 29.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 15 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 29.2° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Канцлер Німеччини очікує, що Трамп переконає Путіна перейти до діалогу з Україною без умов

Мерц очікує, що Трамп переконає Путіна перейти до діалогу з Україною. Фото: Revierfoto/picture allianceМерц очікує, що Трамп переконає Путіна перейти до діалогу з Україною. Фото: Revierfoto/picture alliance

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що після запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним очікує початку переговорів між Росією та Україною щодо припинення вогню.

У повідомленні в соцмережі X Фрідріх Мерц наголосив, що після трьох з половиною років війни Росія має шанс погодитися на зупинку бойових дій і перейти до мирних перемовин.

«Ми очікуємо, що президент Путін серйозно сприйме пропозицію президента Трампа про діалог і після зустрічі на Алясці розпочне переговори з Україною без умов», – написав він.

Канцлер підкреслив, що кінцевою метою має стати саміт за участі президента України Володимира Зеленського, на якому сторони укладуть угоду про припинення вогню. При цьому, за його словами, будь-які територіальні питання можуть вирішуватися лише за згодою українців.

Реклама

Фрідріх Мерц додав, що європейські лідери виступили єдиним фронтом, передавши свої сигнали президенту США перед його відльотом до Анкориджа.

«Президент Трамп може зараз зробити важливий крок на шляху до миру», – зазначив він.

Більше про зустріч Трампа і Путіна

15 серпня президент США Дональд Трамп проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в американському штаті Аляска.

Білий дім також розглядає можливість запросити на Аляску президента України Володимира Зеленського. Сам Зеленський заявив, що планується тристороння зустріч на рівні лідерів США, України та Росії. Точна дата поки не визначена, але, за даними CBS News з посиланням на власні джерела, вона може відбутися вже наприкінці наступного тижня.

Раніше Дональд Трамп запевнив європейських лідерів, що під час зустрічі з Володимиром Путіним 15 серпня не обговорюватиме питання українських територій і наполягатиме на безумовному припиненні вогню.

Водночас The Telegraph повідомляє, що під час переговорів на Алясці Трамп може висунути пропозиції, які включатимуть економічні поступки Росії. За інформацією видання, міністр фінансів США Скотт Бессент аналізує можливі компроміси, здатні пришвидшити досягнення домовленості про припинення вогню. Серед них — надання Росії доступу до рідкісноземельних корисних копалин на окупованих територіях України, де розташовані два найбільших родовища літію.

Ще однією можливою пропозицією може стати доступ Росії до природних ресурсів у Беринговій протоці, яка відділяє її від американської Аляски.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни били по 43 селах і містах Херсонщини: є загиблий і поранені
Опитування: більшість американців не вірять у здатність Трампа мудро вирішити питання війни в Україні
«Нічого про Україну без України»: родини полонених звернулися до Трампа біля посольства США
Реклама

Читайте також:

новини

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники

Аліна Квітко
новини

План доброчесності Миколаєва писали 10 чиновників мерії, хоча донори радили залучити ГО та медіа

Аліса Мелік-Адамян
новини

План доброчесності покликаний мінімізувати «фаворитизм» серед депутатів та чиновників мерії Миколаєва, — проєкт рішення

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Корабельному районі Миколаєва через обстріл зруйновано сім будинків, ще 125 — пошкоджені

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

«Нічого про Україну без України»: родини полонених звернулися до Трампа біля посольства США
Опитування: більшість американців не вірять у здатність Трампа мудро вирішити питання війни в Україні
Росіяни били по 43 селах і містах Херсонщини: є загиблий і поранені

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники

2 години тому

«Путін — воєнний злочинець»: Аляска вийшла на мітинг проти приїзду президента Росії

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay