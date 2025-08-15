Канцлер Німеччини очікує, що Трамп переконає Путіна перейти до діалогу з Україною без умов

Мерц очікує, що Трамп переконає Путіна перейти до діалогу з Україною. Фото: Revierfoto/picture alliance

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що після запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним очікує початку переговорів між Росією та Україною щодо припинення вогню.

У повідомленні в соцмережі X Фрідріх Мерц наголосив, що після трьох з половиною років війни Росія має шанс погодитися на зупинку бойових дій і перейти до мирних перемовин.

«Ми очікуємо, що президент Путін серйозно сприйме пропозицію президента Трампа про діалог і після зустрічі на Алясці розпочне переговори з Україною без умов», – написав він.

Канцлер підкреслив, що кінцевою метою має стати саміт за участі президента України Володимира Зеленського, на якому сторони укладуть угоду про припинення вогню. При цьому, за його словами, будь-які територіальні питання можуть вирішуватися лише за згодою українців.

Фрідріх Мерц додав, що європейські лідери виступили єдиним фронтом, передавши свої сигнали президенту США перед його відльотом до Анкориджа.

«Президент Трамп може зараз зробити важливий крок на шляху до миру», – зазначив він.

Більше про зустріч Трампа і Путіна

15 серпня президент США Дональд Трамп проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в американському штаті Аляска.

Білий дім також розглядає можливість запросити на Аляску президента України Володимира Зеленського. Сам Зеленський заявив, що планується тристороння зустріч на рівні лідерів США, України та Росії. Точна дата поки не визначена, але, за даними CBS News з посиланням на власні джерела, вона може відбутися вже наприкінці наступного тижня.

Раніше Дональд Трамп запевнив європейських лідерів, що під час зустрічі з Володимиром Путіним 15 серпня не обговорюватиме питання українських територій і наполягатиме на безумовному припиненні вогню.

Водночас The Telegraph повідомляє, що під час переговорів на Алясці Трамп може висунути пропозиції, які включатимуть економічні поступки Росії. За інформацією видання, міністр фінансів США Скотт Бессент аналізує можливі компроміси, здатні пришвидшити досягнення домовленості про припинення вогню. Серед них — надання Росії доступу до рідкісноземельних корисних копалин на окупованих територіях України, де розташовані два найбільших родовища літію.

Ще однією можливою пропозицією може стати доступ Росії до природних ресурсів у Беринговій протоці, яка відділяє її від американської Аляски.