Майже 50 вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Майже 50 вулиць Миколаєва 3 грудня будуть без світла через ремонтні роботи. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 3 грудня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Дорожня;

вул. Польова;

вул. Серебрича;

вул. Бориса Хрестителя;

СТ Північне;

вул. Дачна (Тернівка);

вул. Спортивна;

вул. Молодіжна;

вул. Б. Хмельницького (Тернівка);

вул. Грушевського;

вул. Садова;

пров. Полярний;

пров. Весняний;

пров. Перемоги;

пров. Ювілейний;

вул. Дмитра Кременя;

вул. Передова;

вул. Віталія Бохонка;

пров. 3-й Індивідуальний;

пров. Євгена Гуцала;

пров. Труда.

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Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. 2 Пишна;

вул. Лісова;

вул. Отрадна;

вул. Романа Клімова;

вул. Запорізька;

вул. 1 Піщана;

вул. Верхня;

вул. Матвіївська;

вул. Вишнева;

вул. Козача;

вул. Бузкова;

вул. Хвойна;

пров. Давидова;

пров. Зарічний;

пров. Корпусний;

пров. Отрадний;

пров. Стапельний;

вул. О. Єгорова;

вул. Рибальська;

вул. Олександра Батенка;

вул. Привільна;

пров. Червоний.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

вул. Павла Скоропадського;

вул. Рюміна;

вул. Захисників Миколаєва;

вул. Героїв Рятувальників;

вул. В. Благовісного.

Обстріл України 28 листопада

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.