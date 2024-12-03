Майже 50 вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 03 грудня, 2024
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Сьогодні, 3 грудня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Дорожня;
- вул. Польова;
- вул. Серебрича;
- вул. Бориса Хрестителя;
- СТ Північне;
- вул. Дачна (Тернівка);
- вул. Спортивна;
- вул. Молодіжна;
- вул. Б. Хмельницького (Тернівка);
- вул. Грушевського;
- вул. Садова;
- пров. Полярний;
- пров. Весняний;
- пров. Перемоги;
- пров. Ювілейний;
- вул. Дмитра Кременя;
- вул. Передова;
- вул. Віталія Бохонка;
- пров. 3-й Індивідуальний;
- пров. Євгена Гуцала;
- пров. Труда.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. 2 Пишна;
- вул. Лісова;
- вул. Отрадна;
- вул. Романа Клімова;
- вул. Запорізька;
- вул. 1 Піщана;
- вул. Верхня;
- вул. Матвіївська;
- вул. Вишнева;
- вул. Козача;
- вул. Бузкова;
- вул. Хвойна;
- пров. Давидова;
- пров. Зарічний;
- пров. Корпусний;
- пров. Отрадний;
- пров. Стапельний;
- вул. О. Єгорова;
- вул. Рибальська;
- вул. Олександра Батенка;
- вул. Привільна;
- пров. Червоний.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- вул. Павла Скоропадського;
- вул. Рюміна;
- вул. Захисників Миколаєва;
- вул. Героїв Рятувальників;
- вул. В. Благовісного.
Обстріл України 28 листопада
У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.
За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.
Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.
А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.
Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.
Від обстрілів постраждала і Миколаївщина
У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.
Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.
Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.
Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.
По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.
В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.
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