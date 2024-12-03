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Майже 50 вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Майже 50 вулиць Миколаєва 3 грудня будуть без світла через ремонтні роботи. Фото: «МикВісті»Майже 50 вулиць Миколаєва 3 грудня будуть без світла через ремонтні роботи. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 3 грудня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Дорожня;
  • вул. Польова;
  • вул. Серебрича;
  • вул. Бориса Хрестителя;
  • СТ Північне;
  • вул. Дачна (Тернівка);
  • вул. Спортивна;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Б. Хмельницького (Тернівка);
  • вул. Грушевського;
  • вул. Садова;
  • пров. Полярний;
  • пров. Весняний;
  • пров. Перемоги;
  • пров. Ювілейний;
  • вул. Дмитра Кременя;
  • вул. Передова;
  • вул. Віталія Бохонка;
  • пров. 3-й Індивідуальний;
  • пров. Євгена Гуцала;
  • пров. Труда.
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Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. 2 Пишна;
  • вул. Лісова;
  • вул. Отрадна;
  • вул. Романа Клімова;
  • вул. Запорізька;
  • вул. 1 Піщана;
  • вул. Верхня;
  • вул. Матвіївська;
  • вул. Вишнева;
  • вул. Козача;
  • вул. Бузкова;
  • вул. Хвойна;
  • пров. Давидова;
  • пров. Зарічний;
  • пров. Корпусний;
  • пров. Отрадний;
  • пров. Стапельний;
  • вул. О. Єгорова;
  • вул. Рибальська;
  • вул. Олександра Батенка;
  • вул. Привільна;
  • пров. Червоний.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • вул. Павла Скоропадського;
  • вул. Рюміна;
  • вул. Захисників Миколаєва;
  • вул. Героїв Рятувальників;
  • вул. В. Благовісного.

Обстріл України 28 листопада 

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть.  «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області. 

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв  забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі. 

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

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