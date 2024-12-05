Понад 50 вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 05 грудня, 2024
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Сьогодні, 5 грудня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Павла Скоропадського;
- вул. Адміральська;
- вул. А. Покровського;
- вул. Аркасівська;
- вул. Шевченка;
- вул. Олексія Вадатурського;
- пров. Палубний;
- пров. Флотський;
- вул. Флотська;
- пров. Міський;
- вул. Рубіжна;
- вул. Рядова;
- пр. Героїв України;
- пров. Рядовий.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Заводська;
- вул. Портова;
вул. 1 Слобідська;
- вул. Млинна;
- вул. Ковальська;
- вул. 6 Слобідська;
- вул. 2 Слобідська;
- вул. Будівельників;
- вул. 2 Наскрізна;
- вул. 5 Слобідська;
- вул. 5 Ялтинська;
- вул. 6 Ялтинська;
- вул. 7 Ялтинська;
- вул. 3 Ялтинська;
- вул. Погранична;
- вул. 7 Слобідська;
- вул. 4 Слобідська;
- вул. 3 Слобідська;
- вул. 9 Слобідська;
- пр. Миру.
Електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- пров. Радіо;
- вул. 2 Поперечна;
- вул. Гліба Бабіча;
- вул. Г. Петрової;
- вул. Гвардійська;
- вул. Шосейна;
- вул. Робоча;
- вул. Новозаводська.
Крім цього електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. Павла Скоропадського;
- вул. А. Покровського;
- пров. Давидова;
- пров. Зарічний;
- пров. Корпусний;
- пров. Отрадний;
- пров. Стапельний;
- вул. О. Єгорова;
- вул. Рибальська;
- вул. Олександра Батенка;
- вул. Привільна;
- пров. Червоний.
Обстріл України 28 листопада
У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.
За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.
Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.
А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.
Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.
Від обстрілів постраждала і Миколаївщина
У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.
Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.
Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.
Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.
По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.
В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.
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