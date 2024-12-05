Понад 50 вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Понад 50 вулиць Миколаєва 5 грудня будуть без світла через ремонтні роботи. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 5 грудня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Павла Скоропадського;

вул. Адміральська;

вул. А. Покровського;

вул. Аркасівська;

вул. Шевченка;

вул. Олексія Вадатурського;

пров. Палубний;

пров. Флотський;

вул. Флотська;

пров. Міський;

вул. Рубіжна;

вул. Рядова;

пр. Героїв України;

пров. Рядовий.

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Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Заводська;

вул. Портова;

вул. 1 Слобідська;

вул. 1 Слобідська; вул. Млинна;

вул. Ковальська;

вул. 6 Слобідська;

вул. 2 Слобідська;

вул. Будівельників;

вул. 2 Наскрізна;

вул. 5 Слобідська;

вул. 5 Ялтинська;

вул. 6 Ялтинська;

вул. 7 Ялтинська;

вул. 3 Ялтинська;

вул. Погранична;

вул. 7 Слобідська;

вул. 4 Слобідська;

вул. 3 Слобідська;

вул. 9 Слобідська;

пр. Миру.

Електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

пров. Радіо;

вул. 2 Поперечна;

вул. Гліба Бабіча;

вул. Г. Петрової;

вул. Гвардійська;

вул. Шосейна;

вул. Робоча;

вул. Новозаводська.

Крім цього електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Павла Скоропадського;

вул. А. Покровського;

пров. Давидова;

пров. Зарічний;

пров. Корпусний;

пров. Отрадний;

пров. Стапельний;

вул. О. Єгорова;

вул. Рибальська;

вул. Олександра Батенка;

вул. Привільна;

пров. Червоний.

Обстріл України 28 листопада

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.