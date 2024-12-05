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Понад 50 вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Понад 50 вулиць Миколаєва 5 грудня будуть без світла через ремонтні роботи. Фото: «МикВісті»Понад 50 вулиць Миколаєва 5 грудня будуть без світла через ремонтні роботи. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 5 грудня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Павла Скоропадського;
  • вул. Адміральська;
  • вул. А. Покровського;
  • вул. Аркасівська;
  • вул. Шевченка;
  • вул. Олексія Вадатурського;
  • пров. Палубний;
  • пров. Флотський;
  • вул. Флотська;
  • пров. Міський;
  • вул. Рубіжна;
  • вул. Рядова;
  • пр. Героїв України;
  • пров. Рядовий.
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Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Заводська; 
  • вул. Портова;
    вул. 1 Слобідська;
  • вул. Млинна;
  • вул. Ковальська;
  • вул. 6 Слобідська; 
  • вул. 2 Слобідська;
  • вул. Будівельників;
  • вул. 2 Наскрізна;
  • вул. 5 Слобідська;
  • вул. 5 Ялтинська;
  • вул. 6 Ялтинська;
  • вул. 7 Ялтинська;
  • вул. 3 Ялтинська;
  • вул. Погранична;
  • вул. 7 Слобідська;
  • вул. 4 Слобідська;
  • вул. 3 Слобідська;
  • вул. 9 Слобідська;
  • пр. Миру.

Електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • пров. Радіо;
  • вул. 2 Поперечна;
  • вул. Гліба Бабіча;
  • вул. Г. Петрової;
  • вул. Гвардійська;
  • вул. Шосейна;
  • вул. Робоча;
  • вул. Новозаводська.

Крім цього електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Павла Скоропадського;
  • вул. А. Покровського;
  • пров. Давидова;
  • пров. Зарічний;
  • пров. Корпусний;
  • пров. Отрадний;
  • пров. Стапельний;
  • вул. О. Єгорова;
  • вул. Рибальська;
  • вул. Олександра Батенка;
  • вул. Привільна;
  • пров. Червоний.

Обстріл України 28 листопада 

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть.  «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області. 

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв  забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі. 

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

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