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Майже 70 вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Майже 70 вулиць Миколаєва 10 грудня будуть без світла через ремонтні роботи. Фото: «МикВісті»Майже 70 вулиць Миколаєва 10 грудня будуть без світла через ремонтні роботи. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 11 грудня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пр. Миру;
  • вул. Китобоїв;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. Новозаводська;
  • вул. Гліба Бабіча;
  • вул. Шосейна;
  • вул. В. Благовісного;
  • вул. Сагайдачного;
  • пр. Богоявленський;
  • вул. Ольшанців;
  • вул. А. Ліхтарчука;
  • вул. Металургів;
  • вул. Рибна;
  • вул. Рибальського;
  • вул. Чичерина;
  • вул. Металургів;
  • вул. Ольшанців;
  • вул. Новобудівна;
  • вул. Айвазовського;
  • вул. Океанівська;
  • вул. Самойловича;
  • пр. Корабелів;
  • вул. О. Ольжича;
  • вул. К. Гордієнка;
  • пров. Гостинний;
  • вул. Л. Українки;
  • пров. Л. Українки;
  • вул. К. Сергієнка;
  • вул. Михайла Драй-Хмари 
  • пров. Ю. Яновського;
  • пр. Богоявленський;
  • вул. Відродження;
  • вул. Преображенська;
  • вул. Таврійська;
  • вул. Святотроїцька;
  • вул. Січових стрільців.
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Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. 2 Поперечна;
  • вул. 3 Поперечна;
  • вул. Водопровідна;
  • вул. Шосейна;
  • пр. Центральний.
  • вул. 6 Військова;
  • вул. Конопатна;
  • вул. 7 Воєнна;
  • вул. Каразіна.
  • 100 Квартал;
  • вул. Колесникова;
  • вул. Зелена гірка;
  • вул. Безіменна;
  • вул. 8 Військова;
  • вул. 1 Госпітальна;
  • вул. 2 Госпітальна;
  • вул. 9 Військова;
  • вул. 2 Набережна;
  • вул. Котельна;
  • вул. 7 Воєнна;
  • вул. Теслярська;
  • вул. Майстерська;
  • вул. 10 Військова;
  • вул. 1 Екіпажна.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • вул. Євгена Єщенка;
  • вул. Сінна;
  • вул. Є. Лапчевського;
  • вул. Аркасівська;
  • вул. Олексія Вадатурського.

Обстріл України 28 листопада 

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області. 

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі. 

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

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