Майже 70 вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 11 грудня, 2024
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Сьогодні, 11 грудня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- пр. Миру;
- вул. Китобоїв;
- вул. Космонавтів;
- вул. Новозаводська;
- вул. Гліба Бабіча;
- вул. Шосейна;
- вул. В. Благовісного;
- вул. Сагайдачного;
- пр. Богоявленський;
- вул. Ольшанців;
- вул. А. Ліхтарчука;
- вул. Металургів;
- вул. Рибна;
- вул. Рибальського;
- вул. Чичерина;
- вул. Металургів;
- вул. Ольшанців;
- вул. Новобудівна;
- вул. Айвазовського;
- вул. Океанівська;
- вул. Самойловича;
- пр. Корабелів;
- вул. О. Ольжича;
- вул. К. Гордієнка;
- пров. Гостинний;
- вул. Л. Українки;
- пров. Л. Українки;
- вул. К. Сергієнка;
- вул. Михайла Драй-Хмари
- пров. Ю. Яновського;
- пр. Богоявленський;
- вул. Відродження;
- вул. Преображенська;
- вул. Таврійська;
- вул. Святотроїцька;
- вул. Січових стрільців.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. 2 Поперечна;
- вул. 3 Поперечна;
- вул. Водопровідна;
- вул. Шосейна;
- пр. Центральний.
- вул. 6 Військова;
- вул. Конопатна;
- вул. 7 Воєнна;
- вул. Каразіна.
- 100 Квартал;
- вул. Колесникова;
- вул. Зелена гірка;
- вул. Безіменна;
- вул. 8 Військова;
- вул. 1 Госпітальна;
- вул. 2 Госпітальна;
- вул. 9 Військова;
- вул. 2 Набережна;
- вул. Котельна;
- вул. 7 Воєнна;
- вул. Теслярська;
- вул. Майстерська;
- вул. 10 Військова;
- вул. 1 Екіпажна.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- вул. Євгена Єщенка;
- вул. Сінна;
- вул. Є. Лапчевського;
- вул. Аркасівська;
- вул. Олексія Вадатурського.
Обстріл України 28 листопада
У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.
За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.
Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.
А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.
Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.
Від обстрілів постраждала і Миколаївщина
У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.
Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.
Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.
Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.
По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.
В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.
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