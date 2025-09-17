Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Миколаєві з’являться нові пішохідні огородження та зона паркування

Тротуар вздовж Проспекту Героїв України, де встановлять огородження. Фото: архів «МикВісті»Тротуар вздовж Проспекту Героїв України, де встановлять огородження. Фото: архів «МикВісті»

На деяких вулицях Миколаєва з’являться нові обмежувальні конструкції та дорожні знаки.

Відповідні зміни погодили на засіданні виконкому міськради, пишуть «МикВісті».

На проспекті Героїв України, на відрізку від будинку №93 до №13, встановлять боларди та направляючі пішохідні огородження. За рішенням виконкому це має підвищити безпеку руху на ділянці.

Як відомо, з початку серпня на проспекті Героїв України облаштовують тротуар з велодоріжкою від Тернівського кільця до Інгульського мосту вартістю 16,2 мільйона гривень. Під час робіт підрядники почали рубити корені та стовбури дерев. Загалом для будівництва нового тротуару необхідно зрубати коріння у 68 з 89 дерев, які ростуть вздовж ділянки.

Крім того, на вулиці Пограничній, між 7-ю та 9-ю Слобідськими, облаштують нову зону стоянки з відповідним дорожнім знаком і табличкою щодо способу паркування.

Реалізувати роботи доручили міському комунальному монтажно-експлуатаційному підприємству. Воно має замовити схеми організації руху та погодити їх із патрульною поліцією.

Що з паркуванням у Миколаєві?

Відомо, що у місті на сьогодні офіційно затвердили 11 майданчиків для платного паркування, які загалом вміщують 119 паркомісць. Через встановлені боларди на тротуарах і «карманах» кількість безкоштовних місць зменшилася. Міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що задоволений новою організацією руху на вулиці Вадима Благовісного (Нікольській) у центрі Миколаєва. 

За літо 2025 року майданчики принесли КП «Таймсет» 111,4 тисяч гривень доходу, які після сплати обов’язкових платежів перерахують до міського бюджету. 

Проте, депутат Андрій Янтар від партії «Пропозиція» критикує систему, зазначаючи, що вона не підвищує комфорт для мешканців і створює додаткові проблеми.

Раніше «МикВісті» писали про те, як вони працюватимуть та хто контролюватиме оплату у статті «У центрі Миколаєва з'явилися платні парковки. Як вони працюватимуть та хто контролюватиме оплату?».

