Ремонт мереж. Ілюстративне фото

У четвер 18 січня частина будинків по 3-ій Слобідській у Миколаєві залишиться без опалення. ТЕЦ буде проводити заміну на пошкодженій тепломережі.

Про це повідомили у «Миколаївській ТЕЦ».

«На вулиці 3-ій Слобідській фахівці ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» виявили пошкодження теплової мережі. Вже проводяться підготовчі роботи перед початком ремонтних робіт на тепловій мережі. Готуємось до заміни трубопроводу діаметром 530 міліметрів», — йдеться у повідомленні.

Теплопостачання планують відключити вранці 18 січня і впродовж дня виконати ремонт теплової мережі.

«Пошкодження не критичне, тож сподіваємось мешканці не відчують особливого дискомфорту», — додали в ТЕЦ.

Провал початку опалювального сезону у Миколавській ТЕЦ

Нагадаємо, опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Того дня «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла тільки половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення залишалися десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривали ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів.

Однак на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.

В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

30 листопада в ТЕЦ повідомили, що через виникнення аварійних робіт ще на трьох ділянках міста жителі на деякий час знову залишаться без опалення. Проте в компанії одразу повідомили про гарну новину — за прогнозом синоптиків у Миколаєві очікується покращення погодних умов.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.

Водночас Миколаївська ТЕЦ пообіцяла перерахувати платіжки за тепло тим, у кого його не було.