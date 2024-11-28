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Більше сотні будинків у Миколаєві можуть залишитись без тепла через блекаут: адреси

У Миколаєві відсутнє опалення через відключення світла. Фото: pixabay.У Миколаєві перебої з опаленням через відключення світла. Фото: pixabay.

Внаслідок застосування графіків відключення світла 107 будинків Миколаєва можуть залишитись без тепла через відключення світла.

Про це повідомляє «Миколаївська ТЕЦ».

Зазначається, що опалення може не бути за адресами:

  • вул. 3-я Слобідська: 24, 26, 28, 30;
  • пр. Центральний: 152, 152 А, 158, 160, 162;
  • вул. Колодязна: 3, 3 А, 5, 5 А, 5б, 7, 11, 9;  
  • вул. Колодязна: 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20;  
  • вул. Марка Кропивницького (Потьомкінська): 141, 143, 143 А, 147, 149, 153, 155, 147 А, 143 А; 
  • вул. Колодязна: 35, 35 А, 13, 13 А, 15, 15 А, 17, 17 А, 37, 39, 41; 
  • вул. 6-а Слобідська: 1, 3, 5, 5 А, 7,  7 А, 9, 11;  
  • вул. Центральний: 184, 186, 166; 
  • вул. 6-а Слобідська: 46, 46 А; 
  • пр. Центральний: 177 А, 183 А, 185, 185 А, 185 Б, 187, 189, 189 А, 191, 193, 195; 
  • вул. 6-а Слобідська: 43, 45, 47, 49, 51;  
  • вул. Ігоря Бедзая (Чкалова): 116, 118, 120, 122, 114, 118 А;  
  • пр. Центральний: 171, 173, 177, 179, 181, 183;  
  • вул. 6-а Слобідська: 50, 52, 54, 54 А, 56, 56 А;  
  • вул. Ігоря Бедзая (Чкалова): 110, 110 Б, 112; 
  • пр. Центральний: 261, 263, 265, 267;  
  • вул. Погранична: 232, 236, 234; 
  • вул. 9-а Слобідська (М. Василевського): 59, 55 А, 57;  
  • вул. Ігоря Бедзая (Чкалова): 199, 203;  
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Обстріл України 28 листопада 

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть.  «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області. 

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв  забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі. 

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у Миколаївській області запроваджують графіки енергопостачання: дві години буде світло, а наступні дві години — ні.

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