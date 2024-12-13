Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи

Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 13 грудня, у Миколаєві через ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пров. 1 Маячний;

пров. 2 Маячний;

пров. 4 Маячний;

пр. Богоявленський;

вул. Зенітників;

вул. Адмірала Білинського;

вул. Декоративна;

вул. Маячна;

вул. Василя Стуса;

вул. Приміська;

вул. Кришталева;

пров. Кришталевий;

пр. Центральний;

вул. Захисників Миколаєва;

вул. Героїв Рятувальників;

вул. Дорожна;

вул. Польова;

вул. Серебрича;

вул. Бориса Хрестителя;

СТ Північне;

вул. Дачна (Тернівка);

вул. Спортивна;

вул. Молодіжна;

вул. Б. Хмельницького (Тернівка);

вул. Грушевського.

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Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пр. Богоявленський;

пров. Колективний;

вул. Адмірала Білинського;

вул. Сил Територіальної оборони України;

вул. Вільна;

вул. Марії Заньковецької;

вул. Коцюбинського;

пров. Шосейний;

пров. 1 Шосейний;

вул. Зенітників;

вул. Братська.

Зазначається, що також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

пров. Полярний;

пров. Прогресивний;

пров. Фестивальний;

вул. Театральна;

вул. Передова;

вул. Димова;

вул. Л. Українки;

вул. Степова;

вул. Сухопутних Військ України;

вул. Східна (Соляні ТП - 925,936).

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Декоративна;

вул. Приміська;

вул. І. Франка;

вул. Марії Заньковецької;

пров. 1 Козацький;

пров. Колективний;

вул. Літня;

вул. Коцюбинського.

Обстріл України 28 листопада

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.