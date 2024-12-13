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Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи

Відключення світла, фото: «МикВісті»Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 13 грудня, у Миколаєві через ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пров. 1 Маячний;
  • пров. 2 Маячний;
  • пров. 4 Маячний;
  • пр. Богоявленський;
  • вул. Зенітників;
  • вул. Адмірала Білинського;
  • вул. Декоративна;
  • вул. Маячна;
  • вул. Василя Стуса;
  • вул. Приміська;
  • вул. Кришталева;
  • пров. Кришталевий;
  • пр. Центральний;
  • вул. Захисників Миколаєва;
  • вул. Героїв Рятувальників;
  • вул. Дорожна;
  • вул. Польова;
  • вул. Серебрича;
  • вул. Бориса Хрестителя;
  • СТ Північне;
  • вул. Дачна (Тернівка);
  • вул. Спортивна;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Б. Хмельницького (Тернівка);
  • вул. Грушевського.
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Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • пр. Богоявленський;
  • пров. Колективний;
  • вул. Адмірала Білинського;
  • вул. Сил Територіальної оборони України;
  • вул. Вільна;
  • вул. Марії Заньковецької;
  • вул. Коцюбинського;
  • пров. Шосейний;
  • пров. 1 Шосейний;
  • вул. Зенітників;
  • вул. Братська.

Зазначається, що також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • пров. Полярний;
  • пров. Прогресивний;
  • пров. Фестивальний;
  • вул. Театральна;
  • вул. Передова;
  • вул. Димова;
  • вул. Л. Українки;
  • вул. Степова;
  • вул. Сухопутних Військ України;
  • вул. Східна (Соляні ТП - 925,936).

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Декоративна;
  • вул. Приміська;
  • вул. І. Франка;
  • вул. Марії Заньковецької;
  • пров. 1 Козацький;
  • пров. Колективний;
  • вул. Літня;
  • вул. Коцюбинського.

Обстріл України 28 листопада 

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області. 

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі. 

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

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