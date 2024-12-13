Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи
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- Анна Гакман
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7:45, 13 грудня, 2024
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Сьогодні, 13 грудня, у Миколаєві через ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- пров. 1 Маячний;
- пров. 2 Маячний;
- пров. 4 Маячний;
- пр. Богоявленський;
- вул. Зенітників;
- вул. Адмірала Білинського;
- вул. Декоративна;
- вул. Маячна;
- вул. Василя Стуса;
- вул. Приміська;
- вул. Кришталева;
- пров. Кришталевий;
- пр. Центральний;
- вул. Захисників Миколаєва;
- вул. Героїв Рятувальників;
- вул. Дорожна;
- вул. Польова;
- вул. Серебрича;
- вул. Бориса Хрестителя;
- СТ Північне;
- вул. Дачна (Тернівка);
- вул. Спортивна;
- вул. Молодіжна;
- вул. Б. Хмельницького (Тернівка);
- вул. Грушевського.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- пр. Богоявленський;
- пров. Колективний;
- вул. Адмірала Білинського;
- вул. Сил Територіальної оборони України;
- вул. Вільна;
- вул. Марії Заньковецької;
- вул. Коцюбинського;
- пров. Шосейний;
- пров. 1 Шосейний;
- вул. Зенітників;
- вул. Братська.
Зазначається, що також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- пров. Полярний;
- пров. Прогресивний;
- пров. Фестивальний;
- вул. Театральна;
- вул. Передова;
- вул. Димова;
- вул. Л. Українки;
- вул. Степова;
- вул. Сухопутних Військ України;
- вул. Східна (Соляні ТП - 925,936).
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. Декоративна;
- вул. Приміська;
- вул. І. Франка;
- вул. Марії Заньковецької;
- пров. 1 Козацький;
- пров. Колективний;
- вул. Літня;
- вул. Коцюбинського.
Обстріл України 28 листопада
У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.
За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.
Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.
А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.
Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.
Від обстрілів постраждала і Миколаївщина
У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.
Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.
Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.
Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.
По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.
В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.
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