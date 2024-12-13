Завтра відключатимуть світло протягом всього дня: оновлені графіки від «Укренерго»

Електрична лампа, фото з відкритих джерел

Завтра, 14 грудня, в Україні діятимуть нові графіки обмеження електропостачання для побутових споживачів, промисловості та бізнесу.

Як повідомляє пресслужба «Укренерго», для побутових споживачів графіки відключень виглядатимуть так:

00:00 - 13:00 — одна черга відключень

13:00 - 17:00 — дві черги відключень

17:00 - 22:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 00:00 до 24:00.

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Адреси пунктів незламності у Миколаєві:

Вул. Райдужна, 38;

Вул. Рибна, 4;

Вул. Театральна, 1;

Вул. Марка Кропивницького (вул. Потьомкінська), 143-А;

Вул. Ковальська (вул. Кузнецька), 83;

Вул. 12 Поздовжня, 50-А;

Вул. Металургів, 8/4;

Вул. Шевченка, 19-А;

Вул. Христо Ботєва, 41;

Вул. Михайла Козлова (вул. Олександра Матросова), 2;

Вул. Матвіївська, 1;

Вул. Миколаївських десантників, 4 (Велика Корениха);

Вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 16;

Пр. Миру, 27-Г;

Пр. Героїв України, 57-А;

Вул. Молдавська,7 (Мала Корениха);

Пр. Богоявленський, 24/1;

Вул. Океанівська, 12;

Вул. Олександра Янати, 70;

Вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 11-А;

Вул. 1 Екіпажна, 2;

Вул. Радісна,4;

Вул. Лазурна, 22;

Вул. Генерала Олекси Алмазова (вул. Генерала Карпенка), 40-А;

Вул. Театральна, 41-А;

Вул. Євгена Єщенка, 17.

Обстріл України 28 листопада

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.