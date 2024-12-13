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Завтра відключатимуть світло протягом всього дня: оновлені графіки від «Укренерго»

Електрична лампа, фото з відкритих джерелЕлектрична лампа, фото з відкритих джерел

Завтра, 14 грудня, в Україні діятимуть нові графіки обмеження електропостачання для побутових споживачів, промисловості та бізнесу.

Як повідомляє пресслужба «Укренерго», для побутових споживачів графіки відключень виглядатимуть так:

  • 00:00 - 13:00 — одна черга відключень
  • 13:00 - 17:00 — дві черги відключень
  • 17:00 - 22:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 00:00 до 24:00.

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Адреси пунктів незламності у Миколаєві:

  • Вул. Райдужна, 38;
  • Вул. Рибна, 4;
  • Вул. Театральна, 1;
  • Вул. Марка Кропивницького (вул. Потьомкінська), 143-А;
  • Вул. Ковальська (вул. Кузнецька), 83;
  • Вул. 12 Поздовжня, 50-А;
  • Вул. Металургів, 8/4;
  • Вул. Шевченка, 19-А;
  • Вул. Христо Ботєва, 41;
  • Вул. Михайла Козлова (вул. Олександра Матросова), 2;
  • Вул. Матвіївська, 1;
  • Вул. Миколаївських десантників, 4 (Велика Корениха);
  • Вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 16;
  • Пр. Миру, 27-Г;
  • Пр. Героїв України, 57-А;
  • Вул. Молдавська,7 (Мала Корениха);
  • Пр. Богоявленський, 24/1;
  • Вул. Океанівська, 12;
  • Вул. Олександра Янати, 70;
  • Вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 11-А;
  • Вул. 1 Екіпажна, 2;
  • Вул. Радісна,4;
  • Вул. Лазурна, 22;
  • Вул.  Генерала Олекси Алмазова  (вул. Генерала Карпенка), 40-А;
  • Вул. Театральна, 41-А;
  • Вул. Євгена Єщенка, 17.

Обстріл України 28 листопада 

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть.  «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області. 

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв  забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі. 

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

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