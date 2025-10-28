Зеленський: позбавлення громадянства ексмера Одеси Труханова — не політичний крок

Володимир Зеленський і Геннадій Труханов. Фото: Facebook

Президент Володимир Зеленський заявив, що позбавлення громадянства колишнього мера Одеси Геннадія Труханова не було політично мотивованим. За його словами, Служба безпеки України та відповідні державні реєстри мають достатньо доказів щодо наявності у Труханова громадянства Російської Федерації.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє «МикВісті» з посиланням на «Суспільне».

— Чи є стовідсотковий факт, що він є громадянином Росії? Мені СБУ і прикордонники кажуть — «так». На основі цих фактів і документів може бути ухвалене відповідне рішення. Це не політичний крок. Я зробив абсолютно практичний крок і вважаю, що він відповідає закону і справедливості, — зазначив він.

Лідер країни підкреслив, що був вимушений ухвалити це рішення з огляду на безпеку Одеси. За словами Володимира Зеленського, він, як президент, повинен мати впевненість у тому, що місцева влада справді здатна захищати місто.

— Ніхто не знає, чого очікувати від «рускіх» і наскільки вони зацікавлені в Одесі. Як президент я маю бути впевненим, що ті, хто керує містом, здатні його захистити. Саме тому я зробив цей вибір, — додав Володимир Зеленський.

Позбавлення мера Одеси українського громадянства

12 жовтня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

Менш ніж за добу петицію на сайті ОП з вимогою позбавити Геннадія Труханова українського громадянства через наявність паспорта РФ підписали 25 тисяч людей. Ця ініціатива набрала необхідну кількість голосів після стихійного лиха 30 вересня, коли загинули десять людей. У відповідь на ці дії Генадій Труханов заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема поліграф, щоб довести, що не має російського паспорта.

Про російське громадянство Труханова українські журналісти неодноразово публікували розслідування. Про це писали «Слідство. Інфо» та hromadske. У 2016 році Служба безпеки України почала перевіряти звʼязок одеського мера з Росією, однак пізніше у відомстві заявили, що не змогли з’ясувати, чи дійсно він має паспорт РФ.

Однак 14 жовтня Володимир Зеленський все ж позбавив Геннадія Труханова українського громадянства. СБУ підтвердила позбавлення мера Одеси громадянства. Там заявили, що копії його російського закордонного паспорта є в розпорядженні спецслужби.

Після цього мер Одеси Геннадій Труханов заявив журналістам, що його підтримує більшість містян і він не планує їхати з України.

У той же час журналіст-розслідувач Христо Грозєв припустив, що російський паспорт, через який Труханова позбавили українського громадянства, може бути підробкою.

Вже 15 жовтня президент утворив міську військову адміністрацію в Одесі та призначив її керівника. Ним став Ігор Лисак. А тимчасовим виконувачем обов’язків міського голови Одеси став секретар міської ради Ігор Коваль. Варто додати також, що усіх 22 радників Труханова було звільнено.