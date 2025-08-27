«Я не хотів образити нікого», — Сєнкевич заявив, що вчора йому дзвонили прокурори, яких зачепили його слова

Після обурення прокуратури словами мера Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що не хотів ображати представників відомства. Фото: МикВісті

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що не хотів ображати працівників прокуратури після своїх коментарів щодо обшуків у міськраді.Він сказав, що йому вчора телефонували прокурори та експрацівники відомства, обурені його словами.

Про це він розказав 27 серпня під час обговорення питання про визначення суб’єкта сортування відходів, пишуть «МикВісті».

Варто нагадати, що після обшуків у будівлі міської ради Миколаєва 21 серпня мер Олександр Сєнкевич назвав їх надуманими, а дії правоохоронців — піаром. Однак у той же день у обласній прокуратурі відповіли меру, розцінивши його слова як спробу відвернути увагу від реальних порушень та поставити під сумнів законність слідчих дій.

Зокрема на цю заяву також відреагував і генпрокурор України Руслан Кравченко. Він назвав ці заяви спробами управлінців виправдатись.

Реклама

— Я дав вчора інтерв’ю і сказав, що обшуки в міськраді є недоцільними чи неефективними, адже всю інформацію можна отримати простим запитом або зі сторінки міськради. До мене зателефонували різні працівники прокуратури і експрацівники, кажучи про те, що ну навіщо ви так про роботу цієї структури. Я зовсім не хотів образити нікого. Зовсім не хотів сказати про те, що у нас прокуратура займається піар-акцією. Але якщо нам надають якісь запити на передачу документів, будь-яких, ми співпрацюємо з усіма правоохоронними органами, — пояснив Олександр Сєнкевич.

Він додав, що міська рада продовжує роботу над вирішенням питань побутових відходів, зокрема над будівництвом сортувальної лінії, яку місто зобов’язане організувати через рішення суду.

— Я думаю, що за результатами завтрашньої сесії, ну тобто незалежно від того, яким чином закінчиться історія затвердження чи не затвердження всього договору, ми продовжуємо роботу в напрямку погодження з побутовими відходами, бо це в нас зобов'язує прокуратура своїм позовом до міськради і з якими судилися з ними в першій інстанції, в апеляції та в Верховному суді. Тобто виходить так, що нас заставляють через суд побудувати цю лінію, ми проводимо конкурси, про результатам конкурсу, прокуратура у нас висуває свої претензії, — додав мер Миколаєва.

Олександр Сєнкевич також наголосив на прагненні міськради стати «першою у рейтингу прозорих міст України» та зазначив, що у разі потреби залучать антикорупційні органи для перевірки конкурсів і процедур.

— Ми дочекаємось результатів досліджень цих дій прокурорів, прокуратури і їх висновків. І внесемо обов'язково все це в новий конкурс, – сказав мер Миколаєва.

Він додав також, що депутати відвідають Житомир, щоб ознайомитися з роботою сортувальної лінії та врахувати це при підготовці нового конкурсу.

Як відомо, 21 серпня у будівлі Миколаївської міської ради пройшли обшуки. Наступного дня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що конкурс із визначення компанії, яка будуватиме сортувальну лінію у Миколаєві, був проведений неналежно, а його умови є невигідними для громади. Він також додав, що Миколаїв потребує будівництва сучасної сортувальної лінії, але не на тих умовах, які зараз пропонують на затвердження депутатів міської ради.

Полігон ТПВ під Миколаєвом

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

20 травня 2024 року у Миколаєві визначили підприємство, яке будуватиме сортувальну лінію для обробки твердих побутових відходів. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Waste To Energy Niko».

У вересні 2024 року погодили порядок функціонування лінії з сортування побутових відходів та умови конкурсу. Повідомлялось, що сортувальна лінія зможе переробляти до 70% відходів, а решту 30% будуть захоронювати. Проєкт передбачає, що компанія, яка виграє тендер, перераховуватиме не менш ніж 10% прибутку на утримання сміттєзвалища.

Строки угоди передбачають 25-річний термін співпраці. У міськраді лунали застереження, що це надто довго та може обмежити гнучкість громади. За ініціативи голови планово-бюджетної комісії міськради Федора Панченка уже розроблено альтернативний проект рішення — про відмову в угоді з «Вейст Ту Енерджи Ніко» на сортування сміття. Раніше у коментарі «МикВісті» компанія «Вейст Ту Енерджи Ніко», яка перемогла в інвестиційному конкурсі, що проводила міська рада, запевняє, що така система не лише зменшить навантаження на міське сміттєзвалище, а й дозволить місту заощаджувати, створити нові робочі місця та отримати доступ до міжнародного «зеленого» фінансування.