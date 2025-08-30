Прокурор пояснив, чому правоохоронці зацікавились конкурсом на сортування сміття Миколаєві

Керівник Миколаївської обласної прокуратури Ігор Домущей. Фото: МикВісті

Керівник Миколаївської обласної прокуратури Ігор Домущей пояснив причини, чому правоохоронні органи звернули увагу на конкурс з визначення компанії для будівництва сміттєсортувальної лінії.

Ситуацію з обшуками він прокоментував під час брифінгу 29 серпня, «МикВісті».

За його словами, в умовах конкурсу було чітко прописано, що учасник має володіти земельною ділянкою площею не менше 2,3 га, придатною для сортування побутових відходів. Проте компанія надала документи на ділянку площею лише 2,17 га.

— До цієї інформації можу додати те, що ми не озвучували. Умовами проведення конкурсу з визначення суб'єкту сортування відходів в місті Миколаєві, які були затверджені рішенням Миколаївської міської ради, було вставлено, що суб’єкт сортування повинен мати у власності земельну ділянку, придатну для забезпечення сортування побутових відходів. територія ділянки повинна становити не менше 2,3 гектари. Суб'єктом господарської діяльності, який був допущений до конкурсу, було надано документи, що він має користування ділянкою площею 2,17 га. Тобто ця земельна ділянка має меншу площу, ніж повинно бути за умовами конкурсу. Враховуючи, що підприємство не має працівників, не має відповідного обладнання, не має досвіду роботи, їх документи, надані на конкурс, не відповідають умовам конкурсу, це підприємство по суті не підлягає до допуску до участі в конкурсі. Розслідування у кримінальному провадженні триває. Ми його проведемо максимально якісно та об'єктивно, — сказав Ігор Домущей.

Він додав, що наразі довести склад злочину важко, адже договір з переможцем підписаний не був і фінансування не розпочалося.

— Нам важко у даному випадку довести склад кримінального правопорушення. Тим більше, що дійсно договор не був підписаний, фінансування не відбулось. Але ж та ситуація, яка складається, те, що ми бачимо, як суб'єкт господарської діяльності, завчасно, за два роки, почав процес ведення цієї діяльності саме для цих цілей і цільового призначення. І що біля полігону є лише дві земельні ділянки, які відведені суб'єктом господарської діяльності. Це безпосередня фірма ТОВ «Waste To Energy Niko» і ще одна фірма, які мають одного власника, одного кінцевого бенефіціара. В нас є багато питань, з якими ми ще розберемося в ході розслідування, — сказав Ігор Домущей.

Наразі відомо, що підозр у даній справі нікому не оголошувалось. Окремо голова прокуратури прокоментував і фігуруючу у медіа суму в 1,25 мільярдів гривень, яка є приблизно прорахованим бюджетом.

— Питання суми, яка передбачалася на фінансування цього договору, і шляхів фінансування, ми ще розбираємося. Ми розберемося в межах розслідування кримінального провадження, — додав він.

Також під час брифінгу Ігор Домущей попросив депутатів міської ради утриматися від публічних порад правоохоронцям у справі інвестиційного конкурсу на будівництво лінії сортування сміття.

Як відомо, 21 серпня у будівлі Миколаївської міської ради пройшли обшуки. Наступного дня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що конкурс із визначення компанії, яка будуватиме сортувальну лінію у Миколаєві, був проведений неналежно, а його умови є невигідними для громади. Він також додав, що Миколаїв потребує будівництва сучасної сортувальної лінії, але не на тих умовах, які зараз пропонують на затвердження депутатів міської ради.

Під час розмови з журналістами мер Олександр Сєнкевич назвав обшуки у міськраді надуманими та такими, що не мають складу злочину. У відомстві заяву мера розцінили як спробу відвернути увагу від реальних порушень та поставити під сумнів законність слідчих дій.

Зокрема на цю заяву також відреагував і генпрокурор України Руслан Кравченко. Він назвав ці заяви спробами управлінців виправдатись.

Полігон ТПВ під Миколаєвом

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

20 травня 2024 року у Миколаєві визначили підприємство, яке будуватиме сортувальну лінію для обробки твердих побутових відходів. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Waste To Energy Niko».

У вересні 2024 року погодили порядок функціонування лінії з сортування побутових відходів та умови конкурсу. Повідомлялось, що сортувальна лінія зможе переробляти до 70% відходів, а решту 30% будуть захоронювати. Проєкт передбачає, що компанія, яка виграє тендер, перераховуватиме не менш ніж 10% прибутку на утримання сміттєзвалища.

Строки угоди передбачають 25-річний термін співпраці. У міськраді лунали застереження, що це надто довго та може обмежити гнучкість громади. За ініціативи голови планово-бюджетної комісії міськради Федора Панченка уже розроблено альтернативний проєкт рішення — про відмову в угоді з «Вейст Ту Енерджи Ніко» на сортування сміття. Раніше у коментарі «МикВісті» компанія «Вейст Ту Енерджи Ніко», яка перемогла в інвестиційному конкурсі, що проводила міська рада, запевняє, що така система не лише зменшить навантаження на міське сміттєзвалище, а й дозволить місту заощаджувати, створити нові робочі місця та отримати доступ до міжнародного «зеленого» фінансування.