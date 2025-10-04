В Одесі спостерігається погіршення погодних умов: очікуються значні дощі

Негода в Одесі 30 вересня, фото: ДСНС

В Одесі та області станом на 11:00 4 жовтня спостерігається погіршення погодних умов — протягом доби очікуються значні дощі.

У регіоні оголошено І рівень небезпечності (жовтий), повідомили в Гідрометеорологічному центрі Чорного та Азовського морів.

За даними синоптиків, небезпечні погодні умови збережуться до кінця доби.

В Одеській області військовій адміністрації закликали бути обережними та слідкувати за оновленнями прогнозу погоди на офіційних ресурсах Українського гідрометцентру.

Жителям рекомендують:

уникати перебування під деревами, де існує ризик падіння гілок;

не залишати автомобілі під лініями електропередач, зеленими насадженнями та на решітках дощоприймачів;

дотримуватися обережності під час руху поруч з об'єктами вуличної інфраструктури.

Раніше повідомлялось, що наступні декілька днів в Одесі очікують потужні опади, які можуть знову перевищити норму на 200%. Через це вся прибережна лінія міста та прилеглі райони потрапляють у зону підвищеного ризику підтоплень.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже 1 жовтня стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого президент Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин.

У четвер, 2 жовтня, в Одеській області оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

Пошуково-рятувальні роботи після негоди в Одесі завершили 2 жовтня. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.