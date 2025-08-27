«Зверталися до всіх, аж до Кіма й Папи Римського», — мер Миколаєва чекає нові ідеї по сортуванню сміття

У Миколаєві можуть оголосити новий конкурс на сміттєсортувальну лінію. Фото: МикВісті

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що влада відкрита до нових пропозицій щодо умов конкурсу на будівництво сміттєсортувальної лінії.

Про це він сказав у розмові із журналістами 26 серпня, пишуть «МикВісті».

Міський голова зауважив, що подати свої ідеї та долучитися до обговорення могли усі охочі, однак активність з’явилася лише після хвилі анонімних публікацій. Він іронічно додав, що нові умови можуть озвучити як депутати, так і голова ОВА Віталій Кім чи навіть Папа Римський.

— Читаючи ці всі помийки, навіть я подумав, що щось трапилось. Міська рада затвердила умови конкурсу. Конкурс відбувався в дуже протяжному часі. Хто завгодно міг познайомитися, внести свої пропозиції. Після того, як вже проплачені телеграм-канали, конкретні веб-сайти, які взагалі не цікавились Миколаєвом, написали про це, тоді вже всі зацікавились умовами. Ми зверталися до всіх, коли готували ці умови: «Друзі, давайте ваші пропозиції». Сьогодні всі сказали, що умови не дуже. Як і тоді, так і зараз ми кажемо пропонуйте нові умови. Якщо не хочете затверджувати це, не затверджуйте цей договір компанії-переможця. Оголошуємо новий конкурс на умовах, які сьогодні озвучать депутати, Віталій Кім, Папа Римський…, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мер також повідомив, що на сесію міськради винесуть два рішення — про затвердження чинного договору або про його відміну. Департамент ЖКГ підготує зміни до проєкту відміни, аби воно не могло бути оскаржене в суді.

Далі у разі ухвалення рішення про відміну договірних умов місто оголосить новий конкурс. До участі планують запрошувати компанії з Києва, Харкова, Дніпра та інших міст.

— І тоді, коли ми подивимося, хто ще з'явиться на цьому конкурсі, то всім стане зрозуміло, хто ж замовляв цю кампанію, що помийки-мільйонники моє прізвище у день по 4 рази згадували. Мені самому цікаво, кому ж ми там перейшли дорогу, — додав він.

Як відомо, 21 серпня у будівлі Миколаївської міської ради пройшли обшуки. Наступного дня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що конкурс із визначення компанії, яка будуватиме сортувальну лінію у Миколаєві, був проведений неналежно, а його умови є невигідними для громади. Він також додав, що Миколаїв потребує будівництва сучасної сортувальної лінії, але не на тих умовах, які зараз пропонують на затвердження депутатів міської ради.

Під час розмови з журналістами мер Олександр Сєнкевич назвав обшуки у міськраді надуманими та такими, що не мають складу злочину. У відомстві заяву мера розцінили як спробу відвернути увагу від реальних порушень та поставити під сумнів законність слідчих дій.

Полігон ТПВ під Миколаєвом

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

20 травня 2024 року у Миколаєві визначили підприємство, яке будуватиме сортувальну лінію для обробки твердих побутових відходів. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Waste To Energy Niko».

У вересні 2024 року погодили порядок функціонування лінії з сортування побутових відходів та умови конкурсу. Повідомлялось, що сортувальна лінія зможе переробляти до 70% відходів, а решту 30% будуть захоронювати. Проєкт передбачає, що компанія, яка виграє тендер, перераховуватиме не менш ніж 10% прибутку на утримання сміттєзвалища.

Строки угоди передбачають 25-річний термін співпраці. У міськраді лунали застереження, що це надто довго та може обмежити гнучкість громади. За ініціативи голови планово-бюджетної комісії міськради Федора Панченка уже розроблено альтернативний проект рішення — про відмову в угоді з «Вейст Ту Енерджи Ніко» на сортування сміття. Раніше у коментарі «МикВісті» компанія «Вейст Ту Енерджи Ніко», яка перемогла в інвестиційному конкурсі, що проводила міська рада, запевняє, що така система не лише зменшить навантаження на міське сміттєзвалище, а й дозволить місту заощаджувати, створити нові робочі місця та отримати доступ до міжнародного «зеленого» фінансування.